Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил шесть голов «Нюрнбергу», «Хоффенхайм» проиграл «Айнтрахту»

Мдя, после 7-го тура Бавария на 6-м месте. Давненько такого не припомню. Вот интересно, оргвыводы последуют или нет?
В матче 7-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил «Нюрнберг» – 6:0. Дубли сделали Тимо Вернер и Марсель Сабитцер.
Клуб из Лейпцига занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур
РБ Лейпциг – Нюрнберг – 6:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Кампль, 3; 2:0 – Поульсен, 7; 3:0 – Сабитцер, 21; 4:0 – Вернер, 32; 5:0 – Сабитцер, 55; 6:0 – Вернер, 59.
Удаление: нет – Лайбольд, 62.
Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Ребич, 40; 0:2 – Йович, 46; 1:2 – Нелсон, 83.
Удаление: нет – Ребич, 64.