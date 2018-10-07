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    Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил шесть голов «Нюрнбергу», «Хоффенхайм» проиграл «Айнтрахту»

    В матче 7-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил «Нюрнберг» – 6:0. Дубли сделали Тимо Вернер и Марсель Сабитцер.

    Клуб из Лейпцига занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

    РБ Лейпциг – Нюрнберг – 6:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Кампль, 3; 2:0 – Поульсен, 7; 3:0 – Сабитцер, 21; 4:0 – Вернер, 32; 5:0 – Сабитцер, 55; 6:0 – Вернер, 59.

    Удаление: нет – Лайбольд, 62.

    Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ребич, 40; 0:2 – Йович, 46; 1:2 – Нелсон, 83.

    Удаление: нет – Ребич, 64.

    Фрайбург – Байер – 0:0

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 20:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 7 октября 2018, 21:45

      Мдя, после 7-го тура Бавария на 6-м месте. Давненько такого не припомню. Вот интересно, оргвыводы последуют или нет?

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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 7 октября 2018, 21:09

      Интересная Нюрнберг команда. Выигрывает 2:0 у Ганновера, приезжает в Дортмунд - получает 0:7, возвращается домой - 3:0 с Фортуной, приезжает в Лейпциг - влетает 0:6. Любопытно, что будет дальше.

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