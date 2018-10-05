Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Серия А. «Торино» обыграл «Фрозиноне», команды забили пять голов

    В игре восьмого тура Серии А встретились «Торино» и «Фрозиноне». Обе команды сумели поразить чужие ворота, но в итоге победа досталась хозяевам. Ее принес гол Алекса Беренгера.

    Туринцы после матча занимают восьмую строчку в таблице. Коллектив из Фрозиноне идет в зоне вылета.

    Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

    Торино – Фрозиноне – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ринкон, 20; 2:0 – Базелли, 46; 2:1 – Гольданига, 58; 2:2 – Киано, 64; 3:2 – Беренгер, 71.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2018 23:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 6 октября 2018, 06:54

      Фрозионе забил в два раза больше, чем за все матчи до этого!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11