Серия А. «Торино» обыграл «Фрозиноне», команды забили пять голов

В игре восьмого тура Серии А встретились «Торино» и «Фрозиноне». Обе команды сумели поразить чужие ворота, но в итоге победа досталась хозяевам. Ее принес гол Алекса Беренгера.

Туринцы после матча занимают восьмую строчку в таблице. Коллектив из Фрозиноне идет в зоне вылета.

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

Торино – Фрозиноне – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Ринкон, 20; 2:0 – Базелли, 46; 2:1 – Гольданига, 58; 2:2 – Киано, 64; 3:2 – Беренгер, 71.

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