Берлускони запретит игрокам «Монцы» иметь бороды и татуировки

Владелец итальянского клуба «Монца» Сильвио Берлускони рассказал о требованиях к футболистам команды. В частности, им нельзя носить бороды.

«У нас будет молодая команда из местных футболистов. Они будут носить нормальные прически. Никаких бород и татуировок не будет. То же самое касается украшений в ушах.

Эти футболисты будут примерами справедливости на поле. Они будут уважительно общаться с судьями и извиняться перед соперниками», – обещает Берлускони.

«Монца» выступает в Серии С.