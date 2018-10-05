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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Берлускони запретит игрокам «Монцы» иметь бороды и татуировки

    Владелец итальянского клуба «Монца» Сильвио Берлускони рассказал о требованиях к футболистам команды. В частности, им нельзя носить бороды.

    «У нас будет молодая команда из местных футболистов. Они будут носить нормальные прически. Никаких бород и татуировок не будет. То же самое касается украшений в ушах.

    Эти футболисты будут примерами справедливости на поле. Они будут уважительно общаться с судьями и извиняться перед соперниками», – обещает Берлускони.

    «Монца» выступает в Серии С.

    Источник: Football Italia

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    05.10.2018 23:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 17:14

      С татуировками футбольные мастера сейчас перебирают.

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 октября 2018, 09:58

      Я бы фейсконтроль не прошёл))))))))) Про украшения в ушах сказал, а биту в нос ? Кольцо в пупок ? Это ведь определяющий фактор. Хочет команду молодежи, а за интересами, кривыми и порой дикими, не следит и не уважает их.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 октября 2018, 09:56

      причуды богатых

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 6 октября 2018, 00:08

      Дай бог что бы так и было ....

      0
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      Рейтинг: +936

      TAGANROG 161 RUS 5 октября 2018, 23:51

      Прям клуб мальчиков зайчиков будет какой-от.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > TAGANROG 161 RUS 6 октября 2018, 06:29

      Ну не моделей же, волосы красить, ноги брить

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 5 октября 2018, 23:47

      И правильно сделает.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 5 октября 2018, 23:42

      Герман Стерлигов на работу мужиков без бороды не принимает.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 октября 2018, 23:14

      Надо было команду назвать "Добрые Самаритяне"

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