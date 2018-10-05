Берлускони запретит игрокам «Монцы» иметь бороды и татуировки

С татуировками футбольные мастера сейчас перебирают.
Владелец итальянского клуба «Монца» Сильвио Берлускони рассказал о требованиях к футболистам команды. В частности, им нельзя носить бороды.
«У нас будет молодая команда из местных футболистов. Они будут носить нормальные прически. Никаких бород и татуировок не будет. То же самое касается украшений в ушах.
Эти футболисты будут примерами справедливости на поле. Они будут уважительно общаться с судьями и извиняться перед соперниками», – обещает Берлускони.
«Монца» выступает в Серии С.