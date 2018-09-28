Берлускони приобрел «Монцу». Галлиани назначен генеральным директором клуба

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони приобрел 100% акций «Монцы».

Вместе с ним в клуб Серии С пришел экс-президент миланцев Адриано Галлиани, который займет должность генерального директора.

Берлускони владел «Миланом» с 1986 по 2017 год, а Галлиани все это время исполнял обязанности гендиректора. В течение 31 года красно-черные пять раз выиграли Лигу чемпионов и завоевали восемь титулов в Серии А.

После трех туров «Монца» набрала девять очков и занимает лидирует в турнирной таблице группы В Серии С.