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  • Берлускони приобрел «Монцу». Галлиани назначен генеральным директором клуба

Берлускони приобрел «Монцу». Галлиани назначен генеральным директором клуба

28 сентября 2018, 16:22
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Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони приобрел 100% акций «Монцы».

Вместе с ним в клуб Серии С пришел экс-президент миланцев Адриано Галлиани, который займет должность генерального директора.

Берлускони владел «Миланом» с 1986 по 2017 год, а Галлиани все это время исполнял обязанности гендиректора. В течение 31 года красно-черные пять раз выиграли Лигу чемпионов и завоевали восемь титулов в Серии А.

После трех туров «Монца» набрала девять очков и занимает лидирует в турнирной таблице группы В Серии С.

Источник: Football Italia
Италия Монца Галлиани Адриано Берлускони Сильвио
Комментарии (1)
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nik_59
1538152607
Удачи!
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