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    Кейлор Навас: «Криштиану поставил для «Реала» очень высокую планку»

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас считает, что уже давно пора забыть о временах, когда в команде играл Криштиану Роналду.

    «Ранее Криштиану поставил для всех нас очень высокую планку. Ни для кого это не секрет. Но это все уже осталось в прошлом, мы не можем постоянно вспоминать об этом. Парни делают все возможное, чтобы забивать.

    Моя конкуренция с Куртуа? Я чувствую себя так же, как будто я только что пришел в команду. Я не собираюсь опускать руки. Мы все уважаем решения Лопетеги, но я не знаю, сыграю ли с «Алавесом». Спросите об этом нашего тренера. Я готов играть», – сказал Навас.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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    Источник: Marca

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    03.10.2018 12:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 3 октября 2018, 15:44

      играете тогда

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