Булыкин: «Матч с «Шальке-04» важен для «Локомотива» с точки зрения психологии и финансов»

Советник генерального директора «Локомотива» и бывший форвард команды Дмитрий Булыкин рассчитывает на положительный исход матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04».

«Перед началом игры Фарфан и Хеведес будут улыбаться и дружелюбно общаться с бывшими партнерами, но со стартовым свистком все изменится. Уверен, что Джефферсон и Бенедикт захотят показать своему бывшему клубу, что сейчас они стали еще сильнее, чем прежде.

В целом эта встреча очень важна для «Локомотива» с точки зрения психологии и финансов. Надеемся на положительный исход предстоящего матча», – заявил Булыкин.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» состоится в среду, 3 октября, в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую оналайн-трансляцию этой встречи.