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    Какой вы футболист?

    Чалов – о победе над «Реалом»: «Случилось чудо»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал победу над «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов заслуженной.

    «Случилось чудо, о котором мы говорили. Вся команда показала себя молодцом, бились, старались и заслужили эту победу.

    Не помню, какая была установка. Очень хорошо, что Влашич забил быстрый гол, нам стало легче играть. Мы отталкиваемся от своей игры, выполнили установку тренера.

    Честно, вообще не видел эпизод с удалением Игоря Акинфеева и сам не понял, что произошло. Дать две желтые карточки подряд… Я не спрашивал у Игоря, что произошло», – сказал Чалов.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем

    Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше

    Источник: Р-Спорт

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    03.10.2018 08:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 16:12

      Чудо конечно случилось но его не назовешь случайным.

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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 3 октября 2018, 14:51

      Коняшек с победой!!!Эти ребята одержали историческую победу.Молодцы,будет интересно,если нынешний ЦСКА повторит путь пионеротряда Ярцева.Молодцы ребята,Гончаренко респект

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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 октября 2018, 13:07

      Может, Игорь втихаря боднул свистуна, поэтому и удалили? Так даже самого Зидана не пожалели.

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 3 октября 2018, 10:57

      Эта победа примечательна тем, что для Реала это не был ничего не значащий матч. А то обычно как бывало- суперклуб уже все задачи по выхожу из группы выполнил, и на матч оставшийся поставил резервистов...не, тут канесно были полурезервисты, но в принципе основные силы реала были задействованы, так что ЦСКА могут эту победу занести себе в актив!!! Молодцы!

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 3 октября 2018, 09:53

      Молодцы ребята, так держать!

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 3 октября 2018, 09:07

      Всё таки интересно, что такого сказал Акинфеев судье? ...но разозлил он его конкретно!

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      Рейтинг: +301

      23igkra > Старикан 3 октября 2018, 10:03

      Да видимо, ему не понравилось как агрессивно Акинфеев все высказывал.
      Хотя не исключаю, что Цыган - знаток русского отборного мата.

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 3 октября 2018, 09:01

      Это не чудо. Чудо будет победа в Испании

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