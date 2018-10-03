Чалов – о победе над «Реалом»: «Случилось чудо»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал победу над «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов заслуженной.

«Случилось чудо, о котором мы говорили. Вся команда показала себя молодцом, бились, старались и заслужили эту победу.

Не помню, какая была установка. Очень хорошо, что Влашич забил быстрый гол, нам стало легче играть. Мы отталкиваемся от своей игры, выполнили установку тренера.

Честно, вообще не видел эпизод с удалением Игоря Акинфеева и сам не понял, что произошло. Дать две желтые карточки подряд… Я не спрашивал у Игоря, что произошло», – сказал Чалов.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем

Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше