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Чалов – о победе над «Реалом»: «Случилось чудо»

3 октября 2018, 08:30
8

Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал победу над «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов заслуженной.

«Случилось чудо, о котором мы говорили. Вся команда показала себя молодцом, бились, старались и заслужили эту победу.

Не помню, какая была установка. Очень хорошо, что Влашич забил быстрый гол, нам стало легче играть. Мы отталкиваемся от своей игры, выполнили установку тренера.

Честно, вообще не видел эпизод с удалением Игоря Акинфеева и сам не понял, что произошло. Дать две желтые карточки подряд… Я не спрашивал у Игоря, что произошло», – сказал Чалов.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем

Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов ЦСКА Реал Акинфеев Игорь Чалов Федор Влашич Никола
Комментарии (8)
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Bozigit
1538546463
Это не чудо. Чудо будет победа в Испании
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Старикан
1538546850
Всё таки интересно, что такого сказал Акинфеев судье? ...но разозлил он его конкретно!
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Lev Aleks
1538549595
Молодцы ребята, так держать!
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Randy Ram
1538553476
Эта победа примечательна тем, что для Реала это не был ничего не значащий матч. А то обычно как бывало- суперклуб уже все задачи по выхожу из группы выполнил, и на матч оставшийся поставил резервистов...не, тут канесно были полурезервисты, но в принципе основные силы реала были задействованы, так что ЦСКА могут эту победу занести себе в актив!!! Молодцы!
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serppion
1538561220
Может, Игорь втихаря боднул свистуна, поэтому и удалили? Так даже самого Зидана не пожалели.
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алдан2014
1538567488
Коняшек с победой!!!Эти ребята одержали историческую победу.Молодцы,будет интересно,если нынешний ЦСКА повторит путь пионеротряда Ярцева.Молодцы ребята,Гончаренко респект
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zigbert
1538572341
Чудо конечно случилось но его не назовешь случайным.
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