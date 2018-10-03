ЦСКА продлил беспроигрышную серию до девяти матчей

Молодцы Армейцы!!! Продолжать в том же духе!
Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались ЦСКА и «Реал». Игра завершилась победой москвичей со счетом 1:0.
После этой встречи беспроигрышная серия ЦСКА продлилась до девяти игр. В последних 19 встречах армейцы потерпели лишь одно поражение.
После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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