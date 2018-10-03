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    Какой вы футболист?

    ЦСКА продлил беспроигрышную серию до девяти матчей

    Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались ЦСКА и «Реал». Игра завершилась победой москвичей со счетом 1:0.

    После этой встречи беспроигрышная серия ЦСКА продлилась до девяти игр. В последних 19 встречах армейцы потерпели лишь одно поражение.

    После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: УЕФА

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    03.10.2018 06:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 3 октября 2018, 11:14

      Молодцы Армейцы!!! Продолжать в том же духе!

      0
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 3 октября 2018, 09:03

      Это круто

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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 3 октября 2018, 08:11

      Пошла вода горячая!)

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 3 октября 2018, 07:33

      Давай ЦСКА надо выходить из группы!

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 3 октября 2018, 07:07

      Хорошие результаты.

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