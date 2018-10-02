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«Бешикташ» интересуется Кокориным

2 октября 2018, 16:26
13

«Бешикташ» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, сообщает Yeniçağ Gazetesi.

На приобретении 27-летнего футболиста настаивает главный тренер стамбульской команды Сенол Гюнеш. Специалист рассматривает россиянина как замену Дженку Тосуну, который перешел в «Эвертон» в январе этого года.

В сезоне-2018/19 Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», отметившись одним голом. С марта по сентябрь форвард восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Бешикташ Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Stavropolets
1538487185
Ну ну, очередная Санта Барбара начинается
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mialkov
1538489014
Кокорин в Турцию???!!! Не смешите, разве что отдыхать поедет...
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Grey33
1538490318
Гоните. Никуда Ко-ко из Зенита не уедет. "Таити, Таити.... Нас и тут неплохо кормят."
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Sancool
1538491201
Может мало за ним следил, но никогда не мог понять за что его так ценят, обычный игрок, посредственный. Может я не прав.
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RedWhiteFans2
1538492033
Срочно продавайте, а будет как Смолов.
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Garrincha58
1538497156
Зенит его не продаст такая кокоша самим нужна а продать бы следовало он прогрессировать уже не сможет да и никогда не был супер игроком если бы не лимит не было бы ни Кокорина ни Дзюбы в Зените
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zigbert
1538502231
Время покажет ,но пока это невозможно.
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prezent2017
1538502976
«Бешикташ», ты знаешь сколько стоит Кокорин?
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ItalianFootball
1538551191
Не-не-не, в Турции на два порядка больше кальянов.
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Всем привет, я тут время
1544183851
Они знают хоть что он на киче?
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