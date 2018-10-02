«Бешикташ» интересуется Кокориным

«Бешикташ» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, сообщает Yeniçağ Gazetesi.

На приобретении 27-летнего футболиста настаивает главный тренер стамбульской команды Сенол Гюнеш. Специалист рассматривает россиянина как замену Дженку Тосуну, который перешел в «Эвертон» в январе этого года.

В сезоне-2018/19 Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», отметившись одним голом. С марта по сентябрь форвард восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.