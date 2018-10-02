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    Какой вы футболист?

    «Бешикташ» интересуется Кокориным

    «Бешикташ» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, сообщает Yeniçağ Gazetesi.

    На приобретении 27-летнего футболиста настаивает главный тренер стамбульской команды Сенол Гюнеш. Специалист рассматривает россиянина как замену Дженку Тосуну, который перешел в «Эвертон» в январе этого года.

    В сезоне-2018/19 Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», отметившись одним голом. С марта по сентябрь форвард восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2018 16:26
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 7 декабря 2018, 14:57

      Они знают хоть что он на киче?

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 3 октября 2018, 10:19

      Не-не-не, в Турции на два порядка больше кальянов.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 20:56

      «Бешикташ», ты знаешь сколько стоит Кокорин?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 20:43

      Время покажет ,но пока это невозможно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 2 октября 2018, 19:19

      Зенит его не продаст такая кокоша самим нужна а продать бы следовало он прогрессировать уже не сможет да и никогда не был супер игроком если бы не лимит не было бы ни Кокорина ни Дзюбы в Зените

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 октября 2018, 17:53

      Срочно продавайте, а будет как Смолов.

      2
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 2 октября 2018, 17:53

      нет уж пусть будет...наберет форму даст жару

      0
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      Рейтинг: +253

      Sancool 2 октября 2018, 17:40

      Может мало за ним следил, но никогда не мог понять за что его так ценят, обычный игрок, посредственный. Может я не прав.

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 2 октября 2018, 17:25

      Гоните. Никуда Ко-ко из Зенита не уедет.
      "Таити, Таити.... Нас и тут неплохо кормят."

      4
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 2 октября 2018, 17:03

      Кокорин в Турцию???!!! Не смешите, разве что отдыхать поедет...

      4
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