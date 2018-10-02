Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Матч ТВ» будет транслировать игры ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» и «Зенита» в еврокубках. «Матч Премьер» покажет «Краснодар»

    Общедоступный канал «Матч ТВ» будет в прямом эфире транслировать игры четырех российских клубов в еврокубках. Он покажет матчи второго тура Лиги чемпионов ЦСКА«Реал» (2 октября) и «Локомотив»«Шальке» (3 октября).

    В четверг, 4 октября, «Матч ТВ» проведет трансляции встреч второго тура группового раунда Лиги Европы «Зенит»«Славия» и «Спартак»«Вильярреал».

    Игру «Краснодар»«Севилья» покажет платный канал «Матч Премьер».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2018 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 4 октября 2018, 22:51

      А когда можно будет увидеть этот убаный канал с подлым названием Премьер - в социальном пакете цифровых каналов для нас, неимущих?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 2 октября 2018, 20:30

      Нашим клубам желаю только победы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 18:19

      Вот и хорошо. Посмотрим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Cubinec1989 2 октября 2018, 16:33

      Вот будет угар, если все проиграют а Краснодар выиграет...)P.S. естественно всем нашим клубам желаю только победы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 2 октября 2018, 15:24

      по платному наиболее интересная игра. Без комментариев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      За_Краснодар 2 октября 2018, 15:01

      И где справедливость?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 октября 2018, 14:37

      что значит будет,куда идут лярды рублей потраченные на это говно+реклама?Он обязан транслировать и не как иначе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 октября 2018, 13:53

      С В О Л О Ч И ! ! ! Народ не имеет право смотреть футбол на бесплатном канале ??? На всякие дешевые боевички и мелодрамки время находят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Фартуна56 2 октября 2018, 12:50

      Вместо спартака лучше бы матч краснодара показали, со спартаком и так все понятно

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Фартуна56 2 октября 2018, 13:24

      Очередь Краснодара, мясо по платному в первом туре шло.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 октября 2018, 12:31

      Самый интересный матч по платному каналу, молодцы.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11