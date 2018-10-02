«Матч ТВ» будет транслировать игры ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» и «Зенита» в еврокубках. «Матч Премьер» покажет «Краснодар»

Общедоступный канал «Матч ТВ» будет в прямом эфире транслировать игры четырех российских клубов в еврокубках. Он покажет матчи второго тура Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» (2 октября) и «Локомотив» – «Шальке» (3 октября).

В четверг, 4 октября, «Матч ТВ» проведет трансляции встреч второго тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» – «Славия» и «Спартак» – «Вильярреал».

Игру «Краснодар» – «Севилья» покажет платный канал «Матч Премьер».