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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кержаков – об Акинфееве: «Лучше уйти на год раньше, чем на минуту позже»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, что не ожидал ухода из национальной команды голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

    «Новость о том, что Акинфеев завершил карьеру в сборной – для меня сюрприз. Конечно, для меня он это решение принял рано, но Игорю виднее. Лучше уйти на год раньше, чем на минуту позже.

    Сравнивать Акинфеева со Львом Яшиным неуместно, но на данный момент Игорь – главный вратарь России. Он бы мог легко стать абсолютным рекордсменом по количеству матчей за сборную, как Игнашевич», – сказал Кержаков.

    Источник: Sport24

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    02.10.2018 08:54
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 17:52

      Для всех это стало сюрпризом.

      2
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 2 октября 2018, 16:30

      Правильно, уходить надо на гребне славы. Чуть задержишься, скатишься вниз, заклюют, и никто не вспомнит о твоих заслугах.

      0
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      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 октября 2018, 14:38

      Сегодня наловит бабочек от Реала.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Nazarenko Sergey 2 октября 2018, 11:25

      Кто приемник?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Nazarenko Sergey 2 октября 2018, 11:33

      В принципе, должен быть Медведев)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > семёнычев 2 октября 2018, 13:32

      Не, это до пенсионной реформы было. Теперь Медведев не прокатит.

      1
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      Рейтинг: +8898

      vladik12 2 октября 2018, 11:22

      Именно поэтому я просто не начал футбольную карьеру.

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 2 октября 2018, 10:29

      кержаков наверное прав, но мне кажется, что он ещё вернётся...

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 2 октября 2018, 10:21

      Буффон нашего футбола

      1
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      Рейтинг: +1819

      gor77 > alex kidn 2 октября 2018, 11:45

      Он - Игорь Акинфеев! И никаких сравнений!
      И встал в один список лучших вратарей сборной страны: Лев Яшин, Владимир Астаповский, Владимир Пильгуй, Ренат Дасаев, Сергей Овчинников.

      3
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 2 октября 2018, 09:52

      Он вернется

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 09:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо было уйти до ЧМ в Бразилии, когда он забрасывал голы в собственные ворота.

      -7
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      Рейтинг: -22

      Cobold > prezent2017 2 октября 2018, 09:28

      Надо было, чтобы папа твой предохранялся.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Cobold 2 октября 2018, 09:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ты пересмотри момент, когда он с центра поля пропустил, детка. За такие дела отправляют на скамейку навечно!

      -4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 октября 2018, 09:19

      Философ. Ох как закрутил с минутой и годом.

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