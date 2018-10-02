Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков – об Акинфееве: «Лучше уйти на год раньше, чем на минуту позже»

Кержаков – об Акинфееве: «Лучше уйти на год раньше, чем на минуту позже»

2 октября 2018, 08:54
20

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, что не ожидал ухода из национальной команды голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Новость о том, что Акинфеев завершил карьеру в сборной – для меня сюрприз. Конечно, для меня он это решение принял рано, но Игорю виднее. Лучше уйти на год раньше, чем на минуту позже.

Сравнивать Акинфеева со Львом Яшиным неуместно, но на данный момент Игорь – главный вратарь России. Он бы мог легко стать абсолютным рекордсменом по количеству матчей за сборную, как Игнашевич», – сказал Кержаков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Кержаков Александр
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1538459952
странное решение да и вообще Акинфеев странный человек всю жизнь провести в ЦСКА а неужели не хотелось сыграть в сильном клубе в сильном чемпионате
Ответить
+50/-50
1538461147
Философ. Ох как закрутил с минутой и годом.
Ответить
prezent2017
1538461554
Надо было уйти до ЧМ в Бразилии, когда он забрасывал голы в собственные ворота.
Ответить
alex kidn
1538464869
Буффон нашего футбола
Ответить
vovan55
1538465350
кержаков наверное прав, но мне кажется, что он ещё вернётся...
Ответить
vladik12
1538468567
Именно поэтому я просто не начал футбольную карьеру.
Ответить
Nazarenko Sergey
1538468740
Кто приемник?
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1538480322
Сегодня наловит бабочек от Реала.
Ответить
lotsman
1538487026
Правильно, уходить надо на гребне славы. Чуть задержишься, скатишься вниз, заклюют, и никто не вспомнит о твоих заслугах.
Ответить
zigbert
1538491926
Для всех это стало сюрпризом.
Ответить
Главные новости
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
1
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
3
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
5
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
1
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
2
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
Легионер, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
12
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+