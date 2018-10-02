Кержаков – об Акинфееве: «Лучше уйти на год раньше, чем на минуту позже»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, что не ожидал ухода из национальной команды голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Новость о том, что Акинфеев завершил карьеру в сборной – для меня сюрприз. Конечно, для меня он это решение принял рано, но Игорю виднее. Лучше уйти на год раньше, чем на минуту позже.

Сравнивать Акинфеева со Львом Яшиным неуместно, но на данный момент Игорь – главный вратарь России. Он бы мог легко стать абсолютным рекордсменом по количеству матчей за сборную, как Игнашевич», – сказал Кержаков.