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    РПЛ. Азмун в добавленное время вырвал для «Рубина» победу над «Крыльями Советов»

    Матч 9-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Крыльями Советов» завершился со счетом 2:1.

    Голы на счету Вячеслава Подберезкина, Максима Канунникова и Сердара Азмуна.

    Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Подберезкин, 27; 1:1 – Канунников, 49; 2:1 – Азмун, 90+5.

    «Рубин»: Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян (Кудряшов, 77), Уремович, Камболов, Подберезкин (Могилевец, 60), Иг. Коновалов, Полоз (Бухаров, 64), Азмун.

    «Крылья Советов»: Конюхов, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич (Башкиров, 43), Рохель, Ланин, Молло (Соболев, 86), Мияилович, Антон, Канунников.

    Предупреждения: Камболов, 65 – Самарджич, 38.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2018 21:24
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 16:30

      Азмун всегда борется до конца.

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 октября 2018, 22:03

      Крылья неудачники

      0
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      Рейтинг: +67523

      portero 1 октября 2018, 21:51

      Рубину больше надо.
      есть возможность играть в еврокубках, и они будут там.
      с Победой!

      9
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    • ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD 1 октября 2018, 21:50

      Левников - Косорез. Азмун - Джокер !

      6
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      Рейтинг: +67523

      portero > MaxRnD 1 октября 2018, 21:52

      не во всех играх Азмун выдает максимум.

      9
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > portero 1 октября 2018, 21:55

      Да. Атмосфера Ростова для него была более благоприятна. Я уж не говорю про ту центральную линию
      Нобоа-Ерохин-Калачёв-Гацкан, которая играла под Сердаром

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 1 октября 2018, 21:56

      Второй тайм уже не смотрел, завис на общении. Надо будет посмотреть голевые моменты и голы в интернете. Папа сыночка тянет, ( я про Левниковых ) но меньший никогда не будет квалифицированным арбитром. Не разбирается в игровых моментах, тем более в динамике и заторможен, у него медленная реакция и скорость передвижения по футбольному полю.

      4
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 1 октября 2018, 21:58

      В добавленное время не увидел руку (пенальти) в штрафной в пользу Рубина, но Азмун всё равно своё дело сделал, опять же в добавленное )). Концовка была весёлая. Рубин давил !

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 1 октября 2018, 22:03

      Посмотрю, если этот момент будет в эпизодах. А то у нас часто как во дворе. попал мяч в руку и пеналь, хотя прижатая не считалась.))) Попал мяч в руку или сыграл ею, в каком положении была рука и какое расстояние было между игроком и бьющим. Сейчас зайду посмотрю фрагменты.

      2
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 1 октября 2018, 22:06

      Рука не была прижата и изменила направление полёта мяча (Азмун был прямо напротив ворот и бил в упор )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 1 октября 2018, 22:12

      Посмотрел. Расстояние было небольшим, но рука отставлена в сторону и таким образом игрок увеличил площадь препятствования мячу, который шёл в ворота. Пенальти без вопросов, тут арбитр не верно оценил эпизод и принял не верное решение. Оценку снизят за судейство.

      3
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 1 октября 2018, 22:17

      Олег, в реальности последнего предложения я не уверен ))
      Им всё, как с гуся вода ...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 1 октября 2018, 22:20

      Посмотрим, но тут Егоров с компанией уже не будут вляпываться в историю, я так думаю... )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +728

      GammiD > Рубик Докоян 1 октября 2018, 22:26

      Ворота пустые были. Рука не прижата 100 пенальти далее если мяч сам нашел руку. Если умышленно красная, за фол последней надежды.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > GammiD 1 октября 2018, 23:08

      Умышленной не было, игрок пластался под удар и по биомеханике ( а я её знаю на уровне высшей школы мединститута, а не института физкультуры ) рука естественно ушла в сторону. Поэтому здесь жёлтая карточка и пенальти.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1905

      латунный 1 октября 2018, 21:33

      хорошо что все они убежали из ростова особено байрамян .жаль только азмуна это снайпер от бога.

      26
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > латунный 1 октября 2018, 22:02

      Хорик в аренде ))

      13
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    • ...
      Рейтинг: +1905

      латунный 1 октября 2018, 21:31

      а что делал на поле форвард сборной великий полоз.за какие заслуги его в сборную взяли

      27
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    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 1 октября 2018, 21:30

      РПЛ. Азмун в добавленное время вырвал для «Рубина» победу над «Крыльями Советов»

      ________________________________________________________________
      Матч 9-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Крыльями Советов» завершился со счетом 1:1.

      1
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      ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь > Михайловский Технарь 1 октября 2018, 21:37

      Оперативно исправили)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1905

      латунный > Михайловский Технарь 1 октября 2018, 21:49

      не туда нажал прости

      27
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      Рейтинг: +67523

      portero > латунный 1 октября 2018, 21:54

      ладно в плюсике ошибся, я вот так шваркнул и деньгу отправил ... конечно немного но

      10
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 октября 2018, 21:28

      бедный, несчастный Курбан Бекиевич.....
      с этим сборищем инвалидов вынужден праздновать гол Азмуна, так же как раньше праздновал победу над Барсой...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > семёнычев 1 октября 2018, 21:42

      ...куда ему деваться,денег хозяева не дают...им футбол не нужен,ладно ещё хоккей поддерживают.

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