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  • РПЛ. Азмун в добавленное время вырвал для «Рубина» победу над «Крыльями Советов»

РПЛ. Азмун в добавленное время вырвал для «Рубина» победу над «Крыльями Советов»

1 октября 2018, 21:24
24

Матч 9-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Крыльями Советов» завершился со счетом 2:1.

Голы на счету Вячеслава Подберезкина, Максима Канунникова и Сердара Азмуна.

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Подберезкин, 27; 1:1 – Канунников, 49; 2:1 – Азмун, 90+5.

«Рубин»: Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян (Кудряшов, 77), Уремович, Камболов, Подберезкин (Могилевец, 60), Иг. Коновалов, Полоз (Бухаров, 64), Азмун.

«Крылья Советов»: Конюхов, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич (Башкиров, 43), Рохель, Ланин, Молло (Соболев, 86), Мияилович, Антон, Канунников.

Предупреждения: Камболов, 65 – Самарджич, 38.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов
Комментарии (24)
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семёнычев
1538418512
бедный, несчастный Курбан Бекиевич..... с этим сборищем инвалидов вынужден праздновать гол Азмуна, так же как раньше праздновал победу над Барсой...
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Михайловский Технарь
1538418607
РПЛ. Азмун в добавленное время вырвал для «Рубина» победу над «Крыльями Советов» ________________________________________________________________ Матч 9-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Крыльями Советов» завершился со счетом 1:1.
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латунный
1538418675
а что делал на поле форвард сборной великий полоз.за какие заслуги его в сборную взяли
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латунный
1538418804
хорошо что все они убежали из ростова особено байрамян .жаль только азмуна это снайпер от бога.
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MaxRnD
1538419811
Левников - Косорез. Азмун - Джокер !
Ответить
portero
1538419872
Рубину больше надо. есть возможность играть в еврокубках, и они будут там. с Победой!
Ответить
alex kidn
1538420624
Крылья неудачники
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zigbert
1538487035
Азмун всегда борется до конца.
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