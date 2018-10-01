РПЛ. Азмун в добавленное время вырвал для «Рубина» победу над «Крыльями Советов»

Матч 9-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Крыльями Советов» завершился со счетом 2:1.
Голы на счету Вячеслава Подберезкина, Максима Канунникова и Сердара Азмуна.
Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Подберезкин, 27; 1:1 – Канунников, 49; 2:1 – Азмун, 90+5.
«Рубин»: Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян (Кудряшов, 77), Уремович, Камболов, Подберезкин (Могилевец, 60), Иг. Коновалов, Полоз (Бухаров, 64), Азмун.
«Крылья Советов»: Конюхов, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич (Башкиров, 43), Рохель, Ланин, Молло (Соболев, 86), Мияилович, Антон, Канунников.
Предупреждения: Камболов, 65 – Самарджич, 38.
Источник: Бомбардир.ру