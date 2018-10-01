Дзюба будет капитаном сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что капитаном команды теперь будет нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Ранее повязку носил голкипер Игорь Акинфеев, который сегодня завершил международную карьеру.

«Капитаном сборной будет Дзюба», — сказал Черчесов.

В октябре сборная России проведет два матча в Лиге наций – со Швецией (11 октября, Калининград) и Турцией (14 октября, Сочи). Дзюба уже был капитаном национальной команды в выездной игре турнира против турков.