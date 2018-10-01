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    Дзюба будет капитаном сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что капитаном команды теперь будет нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Ранее повязку носил голкипер Игорь Акинфеев, который сегодня завершил международную карьеру.

    «Капитаном сборной будет Дзюба», — сказал Черчесов.

    В октябре сборная России проведет два матча в Лиге наций – со Швецией (11 октября, Калининград) и Турцией (14 октября, Сочи). Дзюба уже был капитаном национальной команды в выездной игре турнира против турков.

    Источник: Sport24

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    01.10.2018 15:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 14:51

      Опыт у него есть. Пусть рулит.

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 2 октября 2018, 09:43

      Да больше некому отдать повязку! Дзюба заслужил!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 09:24

      Нормально. Сборной нужен капитаном самый длинный, чтобы его все остальные игроки издалека видели.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 1 октября 2018, 20:42

      это тот,который флаг бывших команд топчет?
      ..очередное ишаково решение..

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 1 октября 2018, 19:59

      Громи шведов и турок, капитанище. Как в 18-м веке громили.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 1 октября 2018, 19:19

      ну всё теперь вообще загордится и на всё забьёт на Зенит уже забил

      0
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      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 1 октября 2018, 18:55

      В отсутствии Жиркова, только Артёмка......

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 1 октября 2018, 17:03

      Вот это новост. Артем вперёд, мы стобой!

      0
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 1 октября 2018, 16:53

      Все справедливо, все по мужски.

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 1 октября 2018, 16:14

      Капидзюбище вперёд!!))

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