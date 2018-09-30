Рассказов – о поражении от «Ростова»: «Очередная игра без моментов»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Контролировали мяч, пытались идти в атаку. К сожалению, опять долго перекатывали мяч. Очередная игра без моментов. Они выбежали в контратаку и забили, в итоге – 0:1.

«Ростов» ничем не удивил, все прекрасно знали, как они будут играть. Мы пытались забить, но где-то ошиблись, пропустили контратаку.

Неприятно, когда команда не выигрывает, все это обсуждают, все об этом пишут – что у нас нет моментов, что играем плохо. Наша задача допускать меньше провалов, постараться выиграть следующий матч с «Вильярреалом», – сказал Рассказов.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?