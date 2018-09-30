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  • Рассказов – о поражении от «Ростова»: «Очередная игра без моментов»

Рассказов – о поражении от «Ростова»: «Очередная игра без моментов»

30 сентября 2018, 22:47
10

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Контролировали мяч, пытались идти в атаку. К сожалению, опять долго перекатывали мяч. Очередная игра без моментов. Они выбежали в контратаку и забили, в итоге – 0:1.

«Ростов» ничем не удивил, все прекрасно знали, как они будут играть. Мы пытались забить, но где-то ошиблись, пропустили контратаку.

Неприятно, когда команда не выигрывает, все это обсуждают, все об этом пишут – что у нас нет моментов, что играем плохо. Наша задача допускать меньше провалов, постараться выиграть следующий матч с «Вильярреалом», – сказал Рассказов.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Рассказов Николай
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1538338292
Игра Спартака без моментов?.. Бред!!!
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Catastrofa
1538338336
А вы прям всех удивили ! Ростов так же знал как вы будете играть , а вернее не играть и как вас отъ е пать !
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Старикан
1538338619
Батюшки, даже сами игроки стали это понимать...уже есть прогресс!
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ramos6548
1538338828
ну моменты то были, надо было просто забивать. Чем был плох момент у Мельгарехо? Другое дело что взламывать автобусы мы так и не научились И с этим Массимо надо больше работать
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ivanthebest
1538341632
Коля, поменьше читай газеты и побольше внимания уделяй тренировкам. Тебе сейчас выдан аванс и нужно его оправдывать. А то сыграл с Зенитом хороший матч, тебя опять-таки авансом похвалили, но после, и особенно в сегодняшнем матче было много обрезов, браков в передачах, и что самое важное, ни одного обостряющего действия в атаке, только назад да поперёк. Но, то что подключался постоянно к атакам - молодец! На фоне Комбаряна ты был просто мушкетёром. Но, брать пример с Комбаряна, как себя не уважать... Давай берись за мозги и улучшай свою игру, а не прессу читай.
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R015RK
1538344791
Учись играть в футбол, юноша! Поменьше языком трепать нужно!
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Бухбух
1538361259
Рассказов в последнее время только и умеет рассказывать как надо играть.
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vgarakh
1538380244
Ну вы Ростов тоже не удивили, они за чем приехали, то и получили.
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Д Альбертини
1538383166
Максименко, Джикия, Рассказов, Зобнин, Ну и с натяжкой, Фернандо потухнут.. и все, команда на дно канет.. Нет никакого всплеска, ожидании, что игра наладится в ближайшее время!
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zigbert
1538466069
Правильно, доказывать свою состоятельность надо игрой.
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