Гендиректор «Сассуоло» Карневали может заменить Маротту в «Ювентусе»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали может заменить на аналогичной должности в «Ювентусе» Джузеппе Маротту.

В воскресенье Маротта заявил, что покинет туринцев в октябре. Он работал в «Ювентусе» на протяжении восьми лет. В 2018 году итальянец был признан лучшим футбольным менеджером.

У Маротты есть несколько вариантов продолжения карьеры в Серии А. Например, «Наполи» и «Рома». Также им интересуется «Манчестер Юнайтед».

В «Сассуоло» Карневали регулярно работал с «Ювентусом» в рамках сотрудничества по трансферам.

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