Черышев – в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Реалом Сосьедад»

«Валенсия» огласила стартовый состав на матч седьмого тура Примеры с «Реалом Сосьедад».

С первых минут на поле появится российский полузащитник Денис Черышев. 27-летний футболист в четвертый раз в сезоне выйдет в старте «Валенсии», в которую перешел из «Вильярреала» прошедшим летом.

«Валенсия»: Нето, Латорре, Дьякаби, Паулиста, Везо, Солер, Парехо, Кондогбия, Черышев, Гамейро, Батшуайи.

Встреча «Реал Сосьедад» – «Валенсия» состоится сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.