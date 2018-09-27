Аллегри: «Собирался заменить Роналду во втором тайме с «Болоньей», но он очень хотел сыграть и забить»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что хотел заменить нападающего Криштиану Роналду во втором тайме матча шестого тура Серии А с «Болоньей» (2:0), но желание португальца отличиться не позволило специалисту этого сделать.

В итоге форвард провел на поле все 90 минут и отметился голевым пасом на полузащитника Блейза Матюиди.

«Я хотел дать Роналду отдохнуть во втором тайме, но он очень хотел сыграть и забить. В Италии выступать сложнее, и я доволен тем, что он делает до сих пор.

Криштиану касается мяча по-особенному, и такие детали делают его чемпионом», – сказал Аллегри.