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    Болельщик «Ромы» недовольны Джеко из-за посещения им показа мод в Милане после поражения от «Болоньи»

    Фанаты «Ромы» выразили недовольство нападающим Эдином Джеко, после того, как он посетил показ мод в Милане, в то время как остальная часть команды находилась на сборе.

    После поражения от «Болоньи» в пятом туре Серии А (0:2) футболистов римлян в качестве штрафных санкций заперли на тренировочной базе в преддверии встречи с «Фрозиноне» в среду. Игроки не должны были покидать базу, но босниец все равно посетил вечеринку Dolce&Gabbana на неделе моды в Милане.

    У форварда было разрешение от клуба, и он уже был в пути, когда было принято решение о закрытии команды на тренировочной базе. В свою очередь, полузащитник Лоренцо Пеллегрини отменил свой визит в магазине Nike, хотя тоже имел на это право.

    В пяти матчах нынешнего чемпионата Италии Джеко забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    25.09.2018 13:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 сентября 2018, 18:39

      Ситуация вполне адекватная, если верить данному описанию. Тем более, что ни в кабак или бордель он пошёл. Всё культурно.

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      Рейтинг: +355

      kvm5 25 сентября 2018, 14:24

      должен быть траур

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