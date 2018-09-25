Болельщик «Ромы» недовольны Джеко из-за посещения им показа мод в Милане после поражения от «Болоньи»

Фанаты «Ромы» выразили недовольство нападающим Эдином Джеко, после того, как он посетил показ мод в Милане, в то время как остальная часть команды находилась на сборе.

После поражения от «Болоньи» в пятом туре Серии А (0:2) футболистов римлян в качестве штрафных санкций заперли на тренировочной базе в преддверии встречи с «Фрозиноне» в среду. Игроки не должны были покидать базу, но босниец все равно посетил вечеринку Dolce&Gabbana на неделе моды в Милане.

У форварда было разрешение от клуба, и он уже был в пути, когда было принято решение о закрытии команды на тренировочной базе. В свою очередь, полузащитник Лоренцо Пеллегрини отменил свой визит в магазине Nike, хотя тоже имел на это право.

В пяти матчах нынешнего чемпионата Италии Джеко забил один гол и сделал две результативные передачи.