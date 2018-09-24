Мельгарехо вызван в сборную Парагвая впервые с 2013 года

Мельгарехо сейчас набрал хорошую форму и это не осталось незамеченным у руководства сборной Парагвая.
Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо вызван в сборную Парагвая впервые за пять лет.
С 8 по 16 октября парагвайская команда проведет тренировочный сбор в рамках подготовки к Кубку Америки-2019, который пройдет в Бразилии следующим летом. 17 ноября Парагвай сыграет в товарищеском матче с Аргентиной.
В последний раз 28-летний футболист выходил на поле в составе национальной команды в августе 2013 года, за которую в общей сложности провел две товарищеские встречи.
В текущем сезоне Мельгарехо принял участие в шести играх «Спартака» во всех турнирах и забил один гол.