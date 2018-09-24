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    Мельгарехо вызван в сборную Парагвая впервые с 2013 года

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо вызван в сборную Парагвая впервые за пять лет.

    С 8 по 16 октября парагвайская команда проведет тренировочный сбор в рамках подготовки к Кубку Америки-2019, который пройдет в Бразилии следующим летом. 17 ноября Парагвай сыграет в товарищеском матче с Аргентиной.

    В последний раз 28-летний футболист выходил на поле в составе национальной команды в августе 2013 года, за которую в общей сложности провел две товарищеские встречи.

    В текущем сезоне Мельгарехо принял участие в шести играх «Спартака» во всех турнирах и забил один гол.

    Источник: ФК «Спартак»

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    24.09.2018 12:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 18:57

      Мельгарехо сейчас набрал хорошую форму и это не осталось незамеченным у руководства сборной Парагвая.

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 24 сентября 2018, 14:49

      Вот что значит прибавить в игре за клуб.....

      1
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      Рейтинг: +17

      Nihatik 24 сентября 2018, 13:51

      Круто, лучше не менять паспорт и не лезть в это российское болото)

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 сентября 2018, 13:40

      Надо ему паспорт получить Русского, чтоб можно было статус легионера сменить, не смотря на вызов в родную сборную.

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      Рейтинг: +222

      Леший88 24 сентября 2018, 13:37

      Это ж его вроде натурализовать хотели?

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      Рейтинг: +451

      frizom 24 сентября 2018, 13:20

      Мельга очень хорош! Заслуженно вызван в сборную! Удачи и без травм

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