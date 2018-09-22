Сборная России – о дебюте Головина за «Монако»: «Саша, рады видеть тебя снова в игре»

В официальном инстаграме сборной России опубликовано поздравление полузащитника Александра Головина с дебютом за французский клуб.

«Поздравляем полузащитника сборной России Александра Головина с дебютом в составе «Монако».

Саша, рады видеть тебя снова в игре», – говорится в записи.

Игрок появился на поле на 72-й минуте матча 6-го тура Лиги 1 против «Нима» (1:1).

Дебют Головина в «Монако». Как это было