Сборная России – о дебюте Головина за «Монако»: «Саша, рады видеть тебя снова в игре»

Главное чтобы бабло не испортило и не зазвездился...
В официальном инстаграме сборной России опубликовано поздравление полузащитника Александра Головина с дебютом за французский клуб.
«Поздравляем полузащитника сборной России Александра Головина с дебютом в составе «Монако».
Саша, рады видеть тебя снова в игре», – говорится в записи.
Игрок появился на поле на 72-й минуте матча 6-го тура Лиги 1 против «Нима» (1:1).
Дебют Головина в «Монако». Как это было
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