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    Сборная России – о дебюте Головина за «Монако»: «Саша, рады видеть тебя снова в игре»

    В официальном инстаграме сборной России опубликовано поздравление полузащитника Александра Головина с дебютом за французский клуб.

    «Поздравляем полузащитника сборной России Александра Головина с дебютом в составе «Монако».

    Саша, рады видеть тебя снова в игре», – говорится в записи.

    Игрок появился на поле на 72-й минуте матча 6-го тура Лиги 1 против «Нима» (1:1).

    Дебют Головина в «Монако». Как это было

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    22.09.2018 11:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 23 сентября 2018, 13:05

      Главное чтобы бабло не испортило и не зазвездился...

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 22 сентября 2018, 11:37

      Приятно видеть российского футболиста в приличном европейском клубе.

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      Рейтинг: +261

      salexeich 22 сентября 2018, 11:31

      Ещё немного, и Головин будет в основном составе.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон > salexeich 22 сентября 2018, 11:57

      Обязательно будет.

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 22 сентября 2018, 11:10

      Рад +

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