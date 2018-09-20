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    Рассказов: «Правда ли, что вся команда просила вернуть Глушакова? Без комментариев»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов подвел итог матча первого тура группового раунда Лиги Европы против «Рапида» (0:2). Также игрок затронул тему отстранения полузащитника Дениса Глушакова.

    «Проблемы в атаке? Увы, не всe получается, мы это понимаем. Будем работать. Негативный фон вокруг команды не сказывается на нашей игре. Наше дело выходить на поле и играть. Когда ты выходишь на поле, то неважно, какой фон создают СМИ.

    Правда ли, что в Москве команда подходила к Массимо Каррере и просила вернуть Дениса Глушакова? Без комментариев», – сказал Рассказов.

    Следующий матч «Спартака» – против ЦСКА.

    «Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

    Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2018 22:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 21 сентября 2018, 00:35

      Его просто нужно убрать из команды совсем. что бы не за кого было кому либо подходить и просить. а если кто то подошол то следом за ним. самедов комбаров глушаков ещенко впм бы играть и наслаждаться последние годы а вы интриги плетете. Аленичев хоть прямо высказал мнение про тренера в свое время.

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 20 сентября 2018, 23:19

      Глушак не похож на лидера

      0
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 20 сентября 2018, 23:01

      Да похоже уже без разницы - вернут или не вернут. Один Глушаков не вернет команде игры, которой нет.

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      Рейтинг: +20837

      derrik2000 > oyabun 20 сентября 2018, 23:19

      Глушаков-то себя прежнего, как игрока, уже не вернёт.

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 20 сентября 2018, 22:55

      Да кому он нужен.

      2
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