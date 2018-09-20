Рассказов: «Правда ли, что вся команда просила вернуть Глушакова? Без комментариев»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов подвел итог матча первого тура группового раунда Лиги Европы против «Рапида» (0:2). Также игрок затронул тему отстранения полузащитника Дениса Глушакова.
«Проблемы в атаке? Увы, не всe получается, мы это понимаем. Будем работать. Негативный фон вокруг команды не сказывается на нашей игре. Наше дело выходить на поле и играть. Когда ты выходишь на поле, то неважно, какой фон создают СМИ.
Правда ли, что в Москве команда подходила к Массимо Каррере и просила вернуть Дениса Глушакова? Без комментариев», – сказал Рассказов.
Следующий матч «Спартака» – против ЦСКА.
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Источник: Чемпионат.ком