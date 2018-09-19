Рахимич: «Виктория» – крайне достойный соперник для ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич считает потери Хердура Магнуссона и Абеля Эрнандеса из-за травм очень значимы для команды перед стартом в Лиге чемпионов.

«Здорово, что у ЦСКА получается побеждать и при этом делать это очень уверено. Положительным моментом является и то, что в реализации большинства голов участвуют молодые футболисты – это должно придать им уверенности перед играми Лиги чемпионов.

Но важно понимать, что впереди очень сложный матч. «Виктория» – крайне достойный соперник.

Безусловно, потери Магнуссона и Абеля очень значимы для ЦСКА. Вообще, травма любого футболиста – серьезная проблема для армейцев.

Будем надеяться, что тренерский штаб придумает, как восполнить потери. Также радует и то, что в строй вернулись Георгий Щенников и Алан Дзагоев», – считает Рахимич.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА состоится сегодня, 19 сентября, в Пльзени на стадионе «Дусан Арена», в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.