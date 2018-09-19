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    Рахимич: «Виктория» – крайне достойный соперник для ЦСКА»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич считает потери Хердура Магнуссона и Абеля Эрнандеса из-за травм очень значимы для команды перед стартом в Лиге чемпионов.

    «Здорово, что у ЦСКА получается побеждать и при этом делать это очень уверено. Положительным моментом является и то, что в реализации большинства голов участвуют молодые футболисты – это должно придать им уверенности перед играми Лиги чемпионов.

    Но важно понимать, что впереди очень сложный матч. «Виктория» – крайне достойный соперник.

    Безусловно, потери Магнуссона и Абеля очень значимы для ЦСКА. Вообще, травма любого футболиста – серьезная проблема для армейцев.

    Будем надеяться, что тренерский штаб придумает, как восполнить потери. Также радует и то, что в строй вернулись Георгий Щенников и Алан Дзагоев», – считает Рахимич.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА состоится сегодня, 19 сентября, в Пльзени на стадионе «Дусан Арена», в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    19.09.2018 09:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 19 сентября 2018, 12:07

      Вечером посмотрим. Удачи нашим

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 19 сентября 2018, 11:05

      Точнее будет сказать, что это единственный соперник, у которого наши могут отобрать очки. Если повезёт.

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 19 сентября 2018, 10:41

      Так для российских "профи" и клуб "Домжале" из словенской деревни крайне достойный...

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