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    Радимов – о ситуации в «Спартаке»: «Доминируй, унижай... Не останавливайтесь!»

    Старший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов с юмором прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от работы с основным составом.

    «Ох, спартачи, ну молодцы же: Маклаков, Назаров, Кафельников... Ждeм Михаила Ефремова... Огонь. Доминируй, унижай... Не останавливайтесь! Огонь!» – написал Радимов в твиттере.

    Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок со «Спартаком» после того, как поставили лайки под публикацией актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.

    Источник: Twitter

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    18.09.2018 17:59
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 22 сентября 2018, 21:02

      Странно, что при такой ситуации в его команде, тренера Радимова еще хватает на сарказм в отношении кого-то там за пределами Зенита-2. Что ему важнее - поднять свою вконец разваленную команду, или насладиться бедами Спартака? Если второе, то он такой же сомнительный тренер как и его бывший партнер Горшков.

      0
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 18 сентября 2018, 21:47

      И чего Буланову Спартак покоя не даёт?!

      3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 18 сентября 2018, 20:31

      .....вынужден согласиться с вадиком, васся!...хоть он тот еще - пианист

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 сентября 2018, 19:42

      ты олух давай иди рыбу лови чтобы в срок 10 кило было или опять в кусты спрячешься

      5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 сентября 2018, 19:38

      как и Кафельников,одного поля ягоды(дебилы)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 сентября 2018, 19:37

      Старик Буланов решил всерьезн вмешаться в борьбу за звание футбольного Петросяна. Хотя претендентов и без него более чем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" 18 сентября 2018, 19:35

      Удивительно что он до сих пон е.б.а.л.о не потерял

      3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 19:30

      От Маклакова плохого слова о Спартаке я не слышал.

      8
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      Рейтинг: +38

      strangler 18 сентября 2018, 19:26

      не хороший человек

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -34

      kiop46 18 сентября 2018, 19:11

      Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

      -1
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