Радимов – о ситуации в «Спартаке»: «Доминируй, унижай... Не останавливайтесь!»

Странно, что при такой ситуации в его команде, тренера Радимова еще хватает на сарказм в отношении кого-то там за пределами Зенита-2. Что ему важнее - поднять свою вконец разваленную команду, или насладиться бедами Спартака? Если второе, то он такой же сомнительный тренер как и его бывший партнер Горшков.
Старший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов с юмором прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от работы с основным составом.
«Ох, спартачи, ну молодцы же: Маклаков, Назаров, Кафельников... Ждeм Михаила Ефремова... Огонь. Доминируй, унижай... Не останавливайтесь! Огонь!» – написал Радимов в твиттере.
Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок со «Спартаком» после того, как поставили лайки под публикацией актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.