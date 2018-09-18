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  • Радимов – о ситуации в «Спартаке»: «Доминируй, унижай... Не останавливайтесь!»

Радимов – о ситуации в «Спартаке»: «Доминируй, унижай... Не останавливайтесь!»

18 сентября 2018, 17:59
30

Старший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов с юмором прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от работы с основным составом.

«Ох, спартачи, ну молодцы же: Маклаков, Назаров, Кафельников... Ждeм Михаила Ефремова... Огонь. Доминируй, унижай... Не останавливайтесь! Огонь!» – написал Радимов в твиттере.

Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок со «Спартаком» после того, как поставили лайки под публикацией актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Радимов Владислав
Комментарии (30)
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ЮНик
1537283299
А ты Радимов лучше спой песню Татьяны Булановой: "Как жаль, что нам не быть вдвоем..." В своей личной жизни разберись, чудак на букву "М", а потом уже будешь иронизировать над клубными проблемами "Спартака".
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dimag
1537283342
Миша в запое, пока до 23 сентября, а потом до Нового Года.
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ivany4
1537284013
Лучше бы повеселил насчет достижений Баклан-2. Или баклан баклану глаз не выклюет?!))
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Flame2045
1537285524
Как игрок-нормальный чел был,но как рот раскроет-полное гауно!
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Рубик Докоян
1537285810
Здесь злорадствовать не стоит таких болельщиков и в других командах предостаточно и " Зенит" не исключение. А самому Владу работы непочатый край в "Зените"-2, а не в соцсетях сидеть.
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СШГЭС
1537285974
Радуется Влад, что выиграл спор у Глушакова, нажрется от пуза ростовских раков.
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SPACE TRUCKIN
1537286724
прям владик из своего личного опыта поделился...знает о чём говорит - танюшку опускал видимо...
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Ахимас Вельде
1537286821
Ожили бакланята, защебетали.
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zigbert
1537288241
От Маклакова плохого слова о Спартаке я не слышал.
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Полная Канистра
1537288971
ты олух давай иди рыбу лови чтобы в срок 10 кило было или опять в кусты спрячешься
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