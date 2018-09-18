Радимов – о ситуации в «Спартаке»: «Доминируй, унижай... Не останавливайтесь!»

Старший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов с юмором прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от работы с основным составом.

«Ох, спартачи, ну молодцы же: Маклаков, Назаров, Кафельников... Ждeм Михаила Ефремова... Огонь. Доминируй, унижай... Не останавливайтесь! Огонь!» – написал Радимов в твиттере.

Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок со «Спартаком» после того, как поставили лайки под публикацией актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.