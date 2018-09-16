Роналду: «Лига чемпионов – мой любимый турнир. У «Ювентуса» очень сложная группа»

Давай Криро,покажи себя и в другом клубе,пусть ох.еет кто на тебя сомневались)))))
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о предстоящих матчах группового этапа Лиги чемпионов.
«Лига чемпионов – мой любимый турнир. У нас очень сложная группа, но мы знаем, что можем выступить хорошо. «Юве» должен сфокусироваться на том, чтобы стать лучшим», – сказал Роналду.
Соперники «Ювентуса» по группе в ЛЧ – «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз».
Криштиану забил первый гол за «Юве». И следом – второй