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    Роналду: «Лига чемпионов – мой любимый турнир. У «Ювентуса» очень сложная группа»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о предстоящих матчах группового этапа Лиги чемпионов.

    «Лига чемпионов – мой любимый турнир. У нас очень сложная группа, но мы знаем, что можем выступить хорошо. «Юве» должен сфокусироваться на том, чтобы стать лучшим», – сказал Роналду.

    Соперники «Ювентуса» по группе в ЛЧ – «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз».

    Криштиану забил первый гол за «Юве». И следом – второй

    Источник: Football Italia

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    16.09.2018 23:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 сентября 2018, 23:01

      Давай Криро,покажи себя и в другом клубе,пусть ох.еет кто на тебя сомневались)))))

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 сентября 2018, 05:19

      Можно и не выйти из группы.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 23:25

      Группа не простая и надо будет по упираться, чтобы с меньшими потерями выйти из группы в плей-офф. А там уже слепая воля жребия кого-то выберет в соперники.

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