Маркизио: «РПЛ уступает по уровню ведущим чемпионатам Европы»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал дебют за санкт-петербуржцев в матче 7-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

– Рад, что удалось впервые выйти на поле в официальном матче, и к тому же победить. Текущий период очень важен для нас, поскольку команда участвует в трех турнирах: на выходных мы играем в РПЛ, по четвергам — в Лиге Европы, а скоро нас ждет еще и Кубок России.

Прямо сейчас нам нужно побеждать в каждом следующем матче. Вторая часть сезона начнется в марте, поэтому необходимо набрать как можно больше очков до зимнего перерыва.

– Поделитесь своими первыми впечатлениями от РПЛ.

– Этот турнир уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам — Серии А, Примере, Бундеслиге и АПЛ. Тем не менее, здесь много силового футбола, молодых футболистов. Игроки покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда на протяжении матча. Так что мне нужно подготовить себя и свое тело к такому стилю игры.

«Зенит» будет чемпионом. Скриньте