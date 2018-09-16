Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маркизио: «РПЛ уступает по уровню ведущим чемпионатам Европы»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал дебют за санкт-петербуржцев в матче 7-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

    – Рад, что удалось впервые выйти на поле в официальном матче, и к тому же победить. Текущий период очень важен для нас, поскольку команда участвует в трех турнирах: на выходных мы играем в РПЛ, по четвергам — в Лиге Европы, а скоро нас ждет еще и Кубок России.

    Прямо сейчас нам нужно побеждать в каждом следующем матче. Вторая часть сезона начнется в марте, поэтому необходимо набрать как можно больше очков до зимнего перерыва.

    – Поделитесь своими первыми впечатлениями от РПЛ.

    – Этот турнир уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам — Серии А, Примере, Бундеслиге и АПЛ. Тем не менее, здесь много силового футбола, молодых футболистов. Игроки покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда на протяжении матча. Так что мне нужно подготовить себя и свое тело к такому стилю игры.

    «Зенит» будет чемпионом. Скриньте

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2018 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 17 сентября 2018, 11:33

      Он прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 сентября 2018, 08:41

      В тех чемпах, что он назвал, денег раз в 20, а то и в 100 больше крутится.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > prezent2017 17 сентября 2018, 13:32

      "Крутятся" они, на самом деле, у нас. А там работают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 05:44

      Я думаю, что по одному матчу и об игре самого Маркизио сказать нечего. Понятно, что мы уступаем топовым, но слушать ,что наши игроки бегают туда-сюда на протяжении матча как-то не очень.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > Фотон 17 сентября 2018, 06:55

      Тем более, что большую часть матча они пешком ходят.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 17 сентября 2018, 02:02

      Вот этим всё сказано :"... бегают туда-сюда на протяжении матча." - хорошо сформулировано!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > woyser 17 сентября 2018, 05:39

      Минусуй дальше -- но обоснуй !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > Zenmaster 17 сентября 2018, 11:00

      Что тебе обосновать? Что я не согласен с твоим мнением? Или что ты очередная пистобалоболка, которой лишь бы грязь нести в угоду своему юношескому максимализму?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > woyser 17 сентября 2018, 20:42

      За Зенит с 1980 -- просто мне не нравится , когда ничего не сделав -- громкие слова !!! И наш чм-т один из сильнейших !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 17 сентября 2018, 00:40

      И за одну игру он сделал вывод?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > KLIM777 17 сентября 2018, 08:42

      Увидит, когда в Зенит-2 перейдет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 17 сентября 2018, 00:05

      Газпром бакс.бакс .бакс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 сентября 2018, 00:02

      А чего же ты сюда приехал , за баблом или в футбол играть ???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > VikNMar 17 сентября 2018, 00:06

      Побегать туда-сюда на протяжении матча)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > VikNMar 17 сентября 2018, 08:16

      а за чем же еще не за кладом же своей бабушки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      fedor131313 16 сентября 2018, 23:47

      Всё по делу. Просто у каждого свой взгляд на наш чемпионат .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 сентября 2018, 23:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Куйню порет -- ещё не понял , что наш чемпионат покруче чем выше им перечисленные -- заткнул бы пока язык в жопу !!! Ещё сам никуя не показал -- а уже туда же -- вашу серию А в е б е м и отсушим -- и с остальными так же !!! Докуя мнения о себе -- и вообще покажи , кто ты есть в нашем чемпионате ! А то как "великий мудачини" домой накуй поедешь !!! Вообще ты мне уже не нравишься -- не успел приехать -- а гонору хоть отбавляй !!! Одним словом покажи себя -- а мы тебе сами скажем -- стоит ли тебе е б а л о раззевать !!!

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Zenmaster 16 сентября 2018, 23:40

      Понесло Вас, однако((

      РПЛ , по вашему сильнее АПЛ , Премьеры, серии А и тд )))

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > acer2003 16 сентября 2018, 23:47

      Да , смотрел и смотрю их -- ничего выдающего там не показывают ! Отымели сборную Испании , если бы не ПИЖОН Смолов и Хорватию туда же -- если у вас нет собственного достоинства -- так и будьте обосранцами !!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Zenmaster 17 сентября 2018, 00:11

      Может Вы не то смотрите ?))
      Или я не то смотрю, не видел , что бы Испанию отимели...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > acer2003 17 сентября 2018, 02:13

      А на ЧМ не мы ли их выставили ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 16 сентября 2018, 23:35

      Всё верно говорит, наш чемпионат слабее первой пятёрки, это ни для кого не новость...))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > _Marqella_ 16 сентября 2018, 23:40

      Это с какого куя ??? Мы ещё не толкались как следует !!! А принижать себя не следует !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12343

      DeStar > Zenmaster 16 сентября 2018, 23:57

      Ну наверное потому что гранды рпл, ничего не могут против грандов из топ 4. Так что все логично

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Zenmaster 17 сентября 2018, 00:04

      Уровень РПЛ можно судить по участию клубов в еврокубках, выход в 1/8 ЛЧ считается большим успехом..это случается раз в пятилетку...Что же касается ЛЕ так и там наши клубы не блещут, максимум 1/8,1/4...смотри на вещи объективно..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Zenmaster 17 сентября 2018, 00:05

      Элементарно посмотреть клубный рейтинг и сразу станет понятно выше наш чемпионат или ниже.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > DeStar 17 сентября 2018, 00:07

      Повторяю , мы ещё не толкались как следует -- но на данный момент , мы в пятёрке лучших -- и в этом году , мы ещё покажем , кто есть кто !!! ВЕРИТЬ В СЕБЯ И УВАЖАТЬ , НАДО ВСЕГДА !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > _Marqella_ 17 сентября 2018, 00:14

      Если у тебя , короткая память -- напомню тебе , что ЦСКА обладатель кубка УЕФА , Зенит тоже -- и ещё Зенит обладатель суперкубка -- т. е . Манчестер был В Ы Е Б А Н на собственном поле !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Zenmaster 17 сентября 2018, 00:21

      Плохо ты помнишь матч с Манчестером, играли они его на нейтральном поле в Монако...и было это 10 лет назад, ЦСКА и того дольше...а рейтинг страны формируется за последние 5лет участия клубов в еврокубках...на данный момент по моему мнению мы занимаем своё место...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > _Marqella_ 17 сентября 2018, 00:29

      Ну и чего -- рейтинг у нас как следует -- только стабильности нет ! Отымеем всех только поверить в себя осталось ! И за последние 5 лет мы только прибавили ! Да хоть 20 лет назад и в Монако -- отымели и значит можем !!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Zenmaster 17 сентября 2018, 00:35

      Ну если ты посмотришь таблицу коэффициентов то увидишь,что как раз набор рейтинговых очков у нас очень стабилен, нет больших взлётов и резких падений....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12343

      DeStar > Zenmaster 17 сентября 2018, 00:41

      Уважение и реальность разные вещи,можно себя уважать, но реальность принимать надо уметь. Условный бомж может считать что он самый богатый и успешный человек в мире, но пока не поймешь кто ты на самом деле, не начнешь/захочешь расти. Что значит не толкались? а что происходит последние лет 25+ после развала СССР? не играют в футбол? все играют. Результаты на лицо, 10 лет назад кубок уефа, и то второстепенный. По такому случаю Ноттингем форест , и цверна звезда лучше в раз 10 любого клуба рпл,потому что они когда-то брали главный европейский кубок, и сборная венгрии батя сборной россии..Надо ВЕРИТЬ , как ты и сказал, но еще расти и расти

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > _Marqella_ 17 сентября 2018, 01:14

      Про то и говорю , что стабильности нет -- УФА вылетела , Мясосо в ЛЕ слетело -- нам не хватает крепкой пятёрки , которая стабильно играет в Европе !!! Всё это из -за неверия в собственные силы !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Zenmaster 17 сентября 2018, 01:20

      К сожалению таков наш уровень...))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > DeStar 17 сентября 2018, 01:26

      Самоуничижение какое -то , карликов каких то в пример ставить ! Нам конечно надо прибавить как следует !!! Мы только после развала великого СССР -- хоть на более - менее уровень вышли ! Теперь надо холить и лелеять , что бы оставаться на уровне -- а дальше прибавим -- если д о л б о ё б ы от футбола мешать не будут !!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > _Marqella_ 17 сентября 2018, 01:33

      Наш уровень гораздо выше -- посмотри на наш хоккей -- там к руководству пришли люди , которые знают как играть и сами умеют !!! Пока в нашем футболе будет столько бездарностей -- будут и проблемы -- очистить надо "авгиевы конюшни " -- тогда мы заметно прибавим !!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11