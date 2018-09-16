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  • Маркизио: «РПЛ уступает по уровню ведущим чемпионатам Европы»

Маркизио: «РПЛ уступает по уровню ведущим чемпионатам Европы»

16 сентября 2018, 22:53
39

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал дебют за санкт-петербуржцев в матче 7-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

– Рад, что удалось впервые выйти на поле в официальном матче, и к тому же победить. Текущий период очень важен для нас, поскольку команда участвует в трех турнирах: на выходных мы играем в РПЛ, по четвергам — в Лиге Европы, а скоро нас ждет еще и Кубок России.

Прямо сейчас нам нужно побеждать в каждом следующем матче. Вторая часть сезона начнется в марте, поэтому необходимо набрать как можно больше очков до зимнего перерыва.

– Поделитесь своими первыми впечатлениями от РПЛ.

– Этот турнир уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам — Серии А, Примере, Бундеслиге и АПЛ. Тем не менее, здесь много силового футбола, молодых футболистов. Игроки покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда на протяжении матча. Так что мне нужно подготовить себя и свое тело к такому стилю игры.

«Зенит» будет чемпионом. Скриньте

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Маркизио Клаудио
Комментарии (39)
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Рубик Докоян
1537127955
Всё по делу как говорится с чувством, с толком, с расстановкой. Знает своё нынешнее функциональное состояние и будет прибавлять, а игровой тонус и форму обретёт быстро. Через игр 5 с учётом ЛЕ уже будет ожидаемый Маркизио.
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Shaitan.
1537128651
Игроки покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда на протяжении матча. Все что нужно знать о нашей лиге))
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Project Бабангида
1537128886
умом нас не понять, но через ноги и руки быстрей доходит, что к чему)
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_Marqella_
1537130149
Всё верно говорит, наш чемпионат слабее первой пятёрки, это ни для кого не новость...))
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Zenmaster
1537130235
Куйню порет -- ещё не понял , что наш чемпионат покруче чем выше им перечисленные -- заткнул бы пока язык в жопу !!! Ещё сам никуя не показал -- а уже туда же -- вашу серию А в е б е м и отсушим -- и с остальными так же !!! Докуя мнения о себе -- и вообще покажи , кто ты есть в нашем чемпионате ! А то как "великий мудачини" домой накуй поедешь !!! Вообще ты мне уже не нравишься -- не успел приехать -- а гонору хоть отбавляй !!! Одним словом покажи себя -- а мы тебе сами скажем -- стоит ли тебе е б а л о раззевать !!!
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fedor131313
1537130823
Всё по делу. Просто у каждого свой взгляд на наш чемпионат .
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VikNMar
1537131762
А чего же ты сюда приехал , за баблом или в футбол играть ???
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TUMS
1537134010
И за одну игру он сделал вывод?
Ответить
woyser
1537138976
Вот этим всё сказано :"... бегают туда-сюда на протяжении матча." - хорошо сформулировано!
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Фотон
1537152264
Я думаю, что по одному матчу и об игре самого Маркизио сказать нечего. Понятно, что мы уступаем топовым, но слушать ,что наши игроки бегают туда-сюда на протяжении матча как-то не очень.
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