Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игрок «Оренбурга» Кулишев: «У нас игроки не хуже Маркизио»

15 сентября 2018, 11:06
7

Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев в преддверии матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» прокомментировал трансфер в стан сине-бело-голубых хавбека Клаудио Маркизио.

«Маркизио? Знаю, что он почти всю карьеру провел в «Ювентусе». Наша главная задача перекрыть все, что Маркизио может сделать.

Но по большому счету, неважно, кто играет в «Зените». Важно выйти и сыграть слаженно и дисциплинированно. У нас тоже в «Оренбурге» игроки ничем не хуже Маркизио», – сказал оренбуржец.

Игра состоится завтра, 16 сентября.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Маркизио Клаудио Кулишев Артем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Freyk
1536999101
Чего же они в «Ювентусе» не играли, или и «Оренбург», по его мнению, не хуже туринской команды?
Ответить
Рубик Докоян
1536999610
Насколько я догадываюсь и Оренбург не хуже Парижу... Маркизио -- это вам не кот Базилио...
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1536999805
Ну что ж, завтра сравним.
Ответить
Zenmaster
1537002325
Сначала посмотрим -- потом обсудим !
Ответить
Фотон
1537002482
Сказал не подумавши.
Ответить
prezent2017
1537004247
Завтра получишь три в свои ворота.
Ответить
G R A N D
1537008004
Ну как бы сказать,что он "немного" не прав,хотя бы в плане трофеев и игры за такой клуб как Юве и столько лет.))
Ответить
Главные новости
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
1
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
2
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
1
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
5
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Все новости
Все новости
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
1
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
5
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
5
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+