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    Игрок «Оренбурга» Кулишев: «У нас игроки не хуже Маркизио»

    Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев в преддверии матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» прокомментировал трансфер в стан сине-бело-голубых хавбека Клаудио Маркизио.

    «Маркизио? Знаю, что он почти всю карьеру провел в «Ювентусе». Наша главная задача перекрыть все, что Маркизио может сделать.

    Но по большому счету, неважно, кто играет в «Зените». Важно выйти и сыграть слаженно и дисциплинированно. У нас тоже в «Оренбурге» игроки ничем не хуже Маркизио», – сказал оренбуржец.

    Игра состоится завтра, 16 сентября.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.09.2018 11:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26

      G R A N D 15 сентября 2018, 13:40

      Ну как бы сказать,что он "немного" не прав,хотя бы в плане трофеев и игры за такой клуб как Юве и столько лет.))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 сентября 2018, 12:37

      Завтра получишь три в свои ворота.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 15 сентября 2018, 12:08

      Сказал не подумавши.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 сентября 2018, 12:05

      Сначала посмотрим -- потом обсудим !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 сентября 2018, 11:23

      Ну что ж, завтра сравним.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 сентября 2018, 11:20

      Насколько я догадываюсь и Оренбург не хуже Парижу... Маркизио -- это вам не кот Базилио...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 15 сентября 2018, 11:11

      Чего же они в «Ювентусе» не играли, или и «Оренбург», по его мнению, не хуже туринской команды?

      4
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