Игрок «Оренбурга» Кулишев: «У нас игроки не хуже Маркизио»

Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев в преддверии матча седьмого тура РПЛ против «Зенита» прокомментировал трансфер в стан сине-бело-голубых хавбека Клаудио Маркизио.

«Маркизио? Знаю, что он почти всю карьеру провел в «Ювентусе». Наша главная задача перекрыть все, что Маркизио может сделать.

Но по большому счету, неважно, кто играет в «Зените». Важно выйти и сыграть слаженно и дисциплинированно. У нас тоже в «Оренбурге» игроки ничем не хуже Маркизио», – сказал оренбуржец.

Игра состоится завтра, 16 сентября.