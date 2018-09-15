Уткин: «В отличие от Семина, настурция на скамейке «Локомотива» – это красиво и безвредно»

Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о фигуре главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Экс-комментатор считает, что специалиста на скамейке запасных следует заменить садовым растением.

«Не существует разумных оснований тому, чтобы выставить против двух высоких мощных защитников «Динамо» форварда толкательно-локотко-борцеватого типа Эдера, который оставался против них двоих один, без поддержки из проигранного количественно центра и не имея ни одного личного качества сильнее, чем у этих защей, а именно Владимира Рыкова с Тони Шуничем.

И если все это мешает предусмотреть, своевременно заметить, исправить, а лучше, продумав дееспособный план на игру вместо иллюзорного, не допустить главному тренеру, то...

То, на мой взгляд (и это первое из области мнений, а не фактов или азбучных истин, в этом сумбурном тексте) – на мой взгляд, если бы в технической зоне у скамейки «Локомотива» вместо мечущегося Ю. П. Семина неподвижно росла садовая настурция, это было бы хотя бы: а) красиво и б) безвредно», – написал Уткин в телеграм-канале.

«Локомотив» в РПЛ идет восьмым.