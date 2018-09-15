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    Уткин: «В отличие от Семина, настурция на скамейке «Локомотива» – это красиво и безвредно»

    Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о фигуре главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Экс-комментатор считает, что специалиста на скамейке запасных следует заменить садовым растением.

    «Не существует разумных оснований тому, чтобы выставить против двух высоких мощных защитников «Динамо» форварда толкательно-локотко-борцеватого типа Эдера, который оставался против них двоих один, без поддержки из проигранного количественно центра и не имея ни одного личного качества сильнее, чем у этих защей, а именно Владимира Рыкова с Тони Шуничем.

    И если все это мешает предусмотреть, своевременно заметить, исправить, а лучше, продумав дееспособный план на игру вместо иллюзорного, не допустить главному тренеру, то...

    То, на мой взгляд (и это первое из области мнений, а не фактов или азбучных истин, в этом сумбурном тексте) – на мой взгляд, если бы в технической зоне у скамейки «Локомотива» вместо мечущегося Ю. П. Семина неподвижно росла садовая настурция, это было бы хотя бы: а) красиво и б) безвредно», – написал Уткин в телеграм-канале.

    «Локомотив» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 07:08
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 16:12

      Говорить об ошибках можно ,только Василий делает это с присущей ему неприязнью к оппоненту.

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 15 сентября 2018, 12:56

      Молодец Василий. Умеет правду говорить и на место ставить терпил. Все красиво сказал.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Леха из Твери 15 сентября 2018, 14:02

      И чё он такого сказал? Очередную ахинею? Как сказал один человек - Уткин полный ноль в футболе.

      1
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      Рейтинг: +548

      avera 15 сентября 2018, 12:45

      Утке главное засветиться-чтобы не забыли. Самого посадить в горшок.
      С такого экспоната за просмотр деньги текли бы рекой. Пускай сидит и кукарекает о футболе.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > avera 15 сентября 2018, 12:51

      Горшков под размер такой ж@пы ещё не придумали.

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 сентября 2018, 12:02

      Уткину нужно заткнуть клюв!!!! Пусть сначала потренирует хотя бы клуб аля 8 марта из КФК, а потом открывает КЛЮВ на Палыча!!!! Урод!!!!

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 15 сентября 2018, 11:21

      Утей по осени считают. Будем посмотреть ЛЧ и делать выводы. А пока Локо играет как и все после чемпионата, потерялась игра.

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      Рейтинг: +4934

      polt > polt 15 сентября 2018, 11:27

      ...после чемпионства..,

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 сентября 2018, 11:19

      Сёмин ошибся со стартовым составом, это глупо отрицать

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Тraumtanzеr 15 сентября 2018, 12:53

      Ну, расскажи нам всем в чем ошибка? Ты же у нас профессиональный тренер.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Антибиотик 15 сентября 2018, 21:34

      Ты слепой?Очевидные вещи то хоть замечай, Миранчуки вообще мертвые сейчас, зачем их в состав то ставить?Смолов и Фарфан на лавке.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Тraumtanzеr 16 сентября 2018, 14:35

      А Смолов щас лучше Миранчуков ????

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 сентября 2018, 11:06

      ....чо то я не очень понял этого вассю, васся, походу этот васся плохо что ли по русски говорит, но если это был наезд на палыча, то зря он это сделал...во первых, по мужски такие вещи надо, васся, в лицо говорить, а во вторых, я посмотрю как будет выглядеть уткин в годы семина, васся

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 сентября 2018, 11:03

      Вася! Хватит крякать!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 сентября 2018, 11:01

      Экс-специалисту Уткину - каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
      А на мой взгляд, если бы вместо этой уткинской мерзоты Бомбардир напечатал прогноз погоды в каком-нибудь Мухосранске, это было бы хотя бы: а) умнее и б) порядочнее.

      5
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 15 сентября 2018, 10:28

      Палыч в отличие от Уткина знает что делает!!!

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