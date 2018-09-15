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  • Уткин: «В отличие от Семина, настурция на скамейке «Локомотива» – это красиво и безвредно»

Уткин: «В отличие от Семина, настурция на скамейке «Локомотива» – это красиво и безвредно»

15 сентября 2018, 07:08
43

Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о фигуре главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Экс-комментатор считает, что специалиста на скамейке запасных следует заменить садовым растением.

«Не существует разумных оснований тому, чтобы выставить против двух высоких мощных защитников «Динамо» форварда толкательно-локотко-борцеватого типа Эдера, который оставался против них двоих один, без поддержки из проигранного количественно центра и не имея ни одного личного качества сильнее, чем у этих защей, а именно Владимира Рыкова с Тони Шуничем.

И если все это мешает предусмотреть, своевременно заметить, исправить, а лучше, продумав дееспособный план на игру вместо иллюзорного, не допустить главному тренеру, то...

То, на мой взгляд (и это первое из области мнений, а не фактов или азбучных истин, в этом сумбурном тексте) – на мой взгляд, если бы в технической зоне у скамейки «Локомотива» вместо мечущегося Ю. П. Семина неподвижно росла садовая настурция, это было бы хотя бы: а) красиво и б) безвредно», – написал Уткин в телеграм-канале.

«Локомотив» в РПЛ идет восьмым.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (43)
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Viper for CSKA
1536985869
Фикус вместо Уткина был бы значительно красивее и полезнее. Хотя бы кислород вырабатывал бы вместо того, чтобы воздух попусту сотрясать.
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Фотон
1536987639
Одного не могу понять, почему Уткин прет против Семина? Да, Палыч в возрасте и может ему действительно необходимо отдохнуть, но он все таки легенда нашего футбола и навсегда вошел в историю. А кто такой Уткин? Большой, мыльный пузырь, который вот-вот лопнет, а потом про него никто и не вспомнит.
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Рубик Докоян
1536987979
Сколько же таким "знатоков" и "экспертов" теперь на ютуб-канале, телеграм-канале со своим "профессиональным" мнением без опыта работы тренером и хоть какой-то игровой любительской карьеры...
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Diesel133
1536988382
пошел на ху
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IIupaT
1536988937
Семин, зато не пьёт на работе. В отличии, от этого глобуса.
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oyabun
1536989075
Уткин говорит, на минуточку, о тренере-чемпионе страны. Проявил хотя бы уважение! А трепаться с дивана всякий умеет.
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Антибиотик
1536992881
А Уткин у нас кого тренирует? Как будто у Локо восемь нападающих и Семин не того выбрал. Эдер всегда в любом матче закрыт. Он может раскрыться и забить раз в году. Смолов вообще не нападающий. Ему вчера такой пас выдали, так он ни убежать, ни пробить не может. Просто остановился и запорол атаку. Все остальные действия у него были ещё хуже. Чувствую, скоро уволят Семина, на совете директоров Геркус скажет, я ему таких игроков купил, а он ничего не может сделать с командой. В общем сделают крайним Палыча.
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Artemka69
1536996522
Палыч в отличие от Уткина знает что делает!!!
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serppion
1536998492
Экс-специалисту Уткину - каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. А на мой взгляд, если бы вместо этой уткинской мерзоты Бомбардир напечатал прогноз погоды в каком-нибудь Мухосранске, это было бы хотя бы: а) умнее и б) порядочнее.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1536998798
....чо то я не очень понял этого вассю, васся, походу этот васся плохо что ли по русски говорит, но если это был наезд на палыча, то зря он это сделал...во первых, по мужски такие вещи надо, васся, в лицо говорить, а во вторых, я посмотрю как будет выглядеть уткин в годы семина, васся
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