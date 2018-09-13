«Локомотив» представил промо-ролик к Лиге чемпионов в стиле вестерна. Смолов выступил в роли ковбоя

«Локомотив» презентовал специальный ролик, посвященный предстоящему выступлению команды в Лиге чемпионов.

Видео сделано в стиле вестерна, а нападающий Федор Смолов предстает в нем в виде ковбоя.

«Спустя 5305 дней мы вновь в числе лучших. Здесь не принимают чужаков. Вход в салун – только для избранных.

Это будет большая игра с крутым сюжетом и непредсказуемой развязкой. Ждать осталось недолго», – говорится к описанию к ролику.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с «Шальке», «Галатасараем» и «Порту».