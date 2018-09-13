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  • «Локомотив» представил промо-ролик к Лиге чемпионов в стиле вестерна. Смолов выступил в роли ковбоя

«Локомотив» представил промо-ролик к Лиге чемпионов в стиле вестерна. Смолов выступил в роли ковбоя

13 сентября 2018, 17:40
37

«Локомотив» презентовал специальный ролик, посвященный предстоящему выступлению команды в Лиге чемпионов.

Видео сделано в стиле вестерна, а нападающий Федор Смолов предстает в нем в виде ковбоя.

«Спустя 5305 дней мы вновь в числе лучших. Здесь не принимают чужаков. Вход в салун – только для избранных.

Это будет большая игра с крутым сюжетом и непредсказуемой развязкой. Ждать осталось недолго», – говорится к описанию к ролику.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с «Шальке», «Галатасараем» и «Порту».

Источник: ФК «Локомотив»
Лига чемпионов Локомотив Смолов Федор
Комментарии (37)
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Рубик Докоян
1536854811
А потом придёт шериф и загонит всех под стойку бара вместе с избранными...
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MaxRnD
1536854944
Ну разве только если в главной роли в мультике "Раз ковбой, два ковбой !"
Ответить
Антибиотик
1536855476
Ковбои, мать их...
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Makar_78
1536856294
Ой, Феденька, теперь "носом и ротом" надо будет рыть, чтобы вернуть былое уважение
Ответить
shinnik
1536859262
"Горбатая Гора-2" была уже?)) Чёрт,опоздал..((
Ответить
MaxRnD
1536859758
Обстановка в ролике напоминают к/ф "Человек с бульвара Капуцинов" Только Олега Табакова со счётами за барной стойкой и не хватает, а также какого-нибудь бесшабашного побоища в салуне )))) Mr. First & Mr. Second ))
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Kulimen
1536860887
Вот это его тема, еще можно моделью, а вот футбол...
Ответить
Makar_78
1536863820
Вот человек правда не понимает, что после ЧМ ему лучше на пару месяцев залечь на дно?
Ответить
Полная Канистра
1536896844
а кем ты был на чм???
Ответить
zigbert
1536904955
Все эти ролики идут не на пользу игрокам.
Ответить
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