Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» представил промо-ролик к Лиге чемпионов в стиле вестерна. Смолов выступил в роли ковбоя

    «Локомотив» презентовал специальный ролик, посвященный предстоящему выступлению команды в Лиге чемпионов.

    Видео сделано в стиле вестерна, а нападающий Федор Смолов предстает в нем в виде ковбоя.

    «Спустя 5305 дней мы вновь в числе лучших. Здесь не принимают чужаков. Вход в салун – только для избранных.

    Это будет большая игра с крутым сюжетом и непредсказуемой развязкой. Ждать осталось недолго», – говорится к описанию к ролику.

    На групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с «Шальке», «Галатасараем» и «Порту».

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2018 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 14 сентября 2018, 13:26

      все отлично))), посмотрим как Россия п
      будет издеваться и поносить этот клубишко после группового этапа ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Брина 14 сентября 2018, 10:08

      Причём тут вообще Смолов vs Модрич?!
      Модрич против ЦСКА играть будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 09:02

      Все эти ролики идут не на пользу игрокам.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 14 сентября 2018, 07:25

      Из ролика я понял что ЛЧ Локомотив пробухает. Сёмин всех перепрошил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 сентября 2018, 06:47

      а кем ты был на чм???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 сентября 2018, 06:21

      наши научились делать охерительные ролики?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 05:44

      Лучше бы лишний раз потренировались, а не занимались не своим делом. Особенно Смолов, который обкакался на глазах у всей страны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Yarrom89 13 сентября 2018, 21:44

      Очень даже хорошо! Интересно, креативно. + 10 очков Локомотиву)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +246

      RLoko > Yarrom89 14 сентября 2018, 07:01

      Эти бы очки да в зачет в группе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Makar_78 13 сентября 2018, 21:37

      Вот человек правда не понимает, что после ЧМ ему лучше на пару месяцев залечь на дно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 сентября 2018, 21:34

      Ну вот ништяк прям! Молодцы парни, чио сняли креативно!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11