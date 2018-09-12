Губернатор Ростовской области: «В организации матча России с Чехией был один недостаток»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал главный недостаток в организации товарищеского матча между сборными России и Чехии.

«В организации матча был один недостаток – не объявили количество людей, присутствующих на трибунах. На матч пришло больше 43 тысячи болельщиков. Эта цифра точно соответствует посещаемости, которая была в Ростове во время матчей чемпионата мира.

Но могу сказать, что лично мне атмосфера и ход матча были даже более интересны, чем в некоторых играх мундиаля. Очень хочется отметить ростовских болельщиков. У нашего города большие футбольные традиции, и поддержка у сборной была на самом высоком уровне», – сказал Голубев.

Товарищеский матч сборных России и Чехии прошел в Ростове-на-Дону 10 сентября. Он завершился со счетом 5:1.