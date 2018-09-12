Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Губернатор Ростовской области: «В организации матча России с Чехией был один недостаток»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал главный недостаток в организации товарищеского матча между сборными России и Чехии.

    «В организации матча был один недостаток – не объявили количество людей, присутствующих на трибунах. На матч пришло больше 43 тысячи болельщиков. Эта цифра точно соответствует посещаемости, которая была в Ростове во время матчей чемпионата мира.

    Но могу сказать, что лично мне атмосфера и ход матча были даже более интересны, чем в некоторых играх мундиаля. Очень хочется отметить ростовских болельщиков. У нашего города большие футбольные традиции, и поддержка у сборной была на самом высоком уровне», – сказал Голубев.

    Товарищеский матч сборных России и Чехии прошел в Ростове-на-Дону 10 сентября. Он завершился со счетом 5:1.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2018 10:54
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 12:19

      Молодцы. Праздник действительно удался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 12 сентября 2018, 17:45

      Ростов был и будет футбольным городом.Жители столицы юга любят и понимают футбол.И то что в городе наконец то появилась достойная вместительная арена есть огромный плюс!Теперь ещё бы управляющие стадиона решили бы миром спор с ФК Ростов о проведении домашних матчей клуба у себя...Надеюсь компромисс будет найден.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 12 сентября 2018, 12:02

      Наследие ЧМ во всей красе, практически на все стадионы ЧМ приходит десятки тысяч человек вне зависимости от статуса матча, соперники и лиги. Главное, чтоб эта тенденция сохранилась на следующий год, когда про ЧМ подзабудут, да и про сам футболе тоже после зимнего перерыва.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 сентября 2018, 11:03

      Молодцы ! Респект за организацию, аншлаг и дружную эмоциональную поддержку нашей сборной !

      11
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11