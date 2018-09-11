Заболотный – о матче с Чехией: «Выиграли, порадовали болельщиков. Спасибо за такую теплую поддержку. Мы очень счастливы»

Нападающий «Зенита» и сборной России Антон Заболотный поделился эмоциями от победного товарищеского матча с Чехией (5:1), в котором он отметился голом.

«Положительные эмоции, приятно, что столько народа пришло поддержать.

Хорошая игра получилась. Местами чуть подсели, но все равно забили много мячей. Думаю, была зрелищная игра и болельщиков порадовали.

Мой гол? Пошла передача, защитник думал, что первым на мяче будет. Я ускорился, перехватил, сыграл корпусом. Выходил один на один, увидел, что вратарь сократил угол. Обыграл, ударил с левой. После гола я сделал умопомрачительный пируэт? Да, это моя фирменная фишка. Я уже делал сто раз.

Был ли на мне пенальти? Да. Я прокидывал, соперник уже видел, что пошел в мяч. Я поставил корпус между мячом и ним, и он ударил меня.

Многие команды начинают играть на удержание, если ведут в счете, а мы продолжали идти вперед? Это неправильная тенденция. Когда играешь на удержание, то всегда пропускаешь, не получается игра. Самое главное, выдержать сразу же после этого напор соперника и постараться забить еще. То, что мы и продемонстрировали.

Самое главное, выиграли, порадовали болельщиков. Спасибо за такую теплую поддержку. Мы очень счастливы», – сказал Заболотный.