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    Заболотный – о матче с Чехией: «Выиграли, порадовали болельщиков. Спасибо за такую теплую поддержку. Мы очень счастливы»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Антон Заболотный поделился эмоциями от победного товарищеского матча с Чехией (5:1), в котором он отметился голом.

    «Положительные эмоции, приятно, что столько народа пришло поддержать.

    Хорошая игра получилась. Местами чуть подсели, но все равно забили много мячей. Думаю, была зрелищная игра и болельщиков порадовали.

    Мой гол? Пошла передача, защитник думал, что первым на мяче будет. Я ускорился, перехватил, сыграл корпусом. Выходил один на один, увидел, что вратарь сократил угол. Обыграл, ударил с левой. После гола я сделал умопомрачительный пируэт? Да, это моя фирменная фишка. Я уже делал сто раз.

    Был ли на мне пенальти? Да. Я прокидывал, соперник уже видел, что пошел в мяч. Я поставил корпус между мячом и ним, и он ударил меня.

    Многие команды начинают играть на удержание, если ведут в счете, а мы продолжали идти вперед? Это неправильная тенденция. Когда играешь на удержание, то всегда пропускаешь, не получается игра. Самое главное, выдержать сразу же после этого напор соперника и постараться забить еще. То, что мы и продемонстрировали.

    Самое главное, выиграли, порадовали болельщиков. Спасибо за такую теплую поддержку. Мы очень счастливы», – сказал Заболотный.

    Источник: РФС

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    11.09.2018 17:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 сентября 2018, 19:39

      главное , чтобы не до кувыркался !

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 сентября 2018, 18:59

      Нежданчик, порадовали

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