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    Черчесов – о разгроме Чехии: «У нас были игры и получше»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в товарищеском матче над Чехией (5:1).

    «По большому счету, мы начали игру так, как планировали. Быстро забили три мяча. Далее из-за невынужденных потерь мы отдали инициативу сопернику и набегались без мяча. Потом снова взяли игру под контроль и забили два мяча.

    Кого угодно мы бы сегодня не обыграли. Мы четко знали, с кем играем, поэтому были готовы ко всему. У нас были игры и получше: с Аргентиной или Францией. Но тогда соперник нам не позволял выиграть», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2018 21:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1258

      tushkanlz 11 сентября 2018, 03:01

      Не бывает хорошей игры без результата."Повезло" и "не везёт" - бывает..А за работу - СПАСИБО!!! Радуете нас всех! и Удачи всем нам!

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 10 сентября 2018, 22:50

      Нет, Черчесов. Если бы команда так же играла с Аргентиной, соперник позволил бы нам выиграть. А с Францией наши играли еще хуже, чем с Аргентиной, а именно ровно так же как с Бразилией. Главное это скорости, в том числе пермещения мяча. Сегодня наши командные скорости были даже выше, чем в перовм тайме с Турцией - примерно такие же как с Хорватией, Египтом, и с саудитами после выхода Черышева. И не надо ля-ля что французы в том товарняке не позволили бы нам таких скоростей. Ведь именно это удручало тогда - то, что французы играли быстрее нас.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 сентября 2018, 22:37

      Главное -- ПОБЕЖДАТЬ !!!

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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 сентября 2018, 21:43

      Тренер супер!!!
      Жаль сегодня Артёмки не было, то б сделал дабл-покер:)

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 сентября 2018, 21:41

      Правильный тренер для нашей сборной..

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 сентября 2018, 21:38

      Понторез!

      Приготовь на всякий случай пепел для посыпания своей лысой головы, бесконечно так фартить не будет!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 сентября 2018, 21:38

      ну вот,прошёл год. И уже никто не сватает Курбана в сборную и не оскорбляет Станислава. Все довольны,все смеются..Давайте жить дружно..

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > за ЦСКА с 1980г 10 сентября 2018, 21:39

      Ты не прав к счастью.
      Среди миллионов зомби ещё остались выжившие и не потерявшие рассудок!

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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 10 сентября 2018, 21:32

      Лукавит).

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