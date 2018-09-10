Черчесов – о разгроме Чехии: «У нас были игры и получше»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в товарищеском матче над Чехией (5:1).

«По большому счету, мы начали игру так, как планировали. Быстро забили три мяча. Далее из-за невынужденных потерь мы отдали инициативу сопернику и набегались без мяча. Потом снова взяли игру под контроль и забили два мяча.

Кого угодно мы бы сегодня не обыграли. Мы четко знали, с кем играем, поэтому были готовы ко всему. У нас были игры и получше: с Аргентиной или Францией. Но тогда соперник нам не позволял выиграть», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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