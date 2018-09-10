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Черчесов – о разгроме Чехии: «У нас были игры и получше»

10 сентября 2018, 21:29
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в товарищеском матче над Чехией (5:1).

«По большому счету, мы начали игру так, как планировали. Быстро забили три мяча. Далее из-за невынужденных потерь мы отдали инициативу сопернику и набегались без мяча. Потом снова взяли игру под контроль и забили два мяча.

Кого угодно мы бы сегодня не обыграли. Мы четко знали, с кем играем, поэтому были готовы ко всему. У нас были игры и получше: с Аргентиной или Францией. Но тогда соперник нам не позволял выиграть», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Чехия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Aaisberg
1536604356
Лукавит).
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за ЦСКА с 1980г
1536604726
ну вот,прошёл год. И уже никто не сватает Курбана в сборную и не оскорбляет Станислава. Все довольны,все смеются..Давайте жить дружно..
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Обер-КанцлерЪ
1536604733
Понторез! Приготовь на всякий случай пепел для посыпания своей лысой головы, бесконечно так фартить не будет!
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за ЦСКА с 1980г
1536604881
Правильный тренер для нашей сборной..
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Yev
1536605024
Тренер супер!!! Жаль сегодня Артёмки не было, то б сделал дабл-покер:)
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Zenmaster
1536608279
Главное -- ПОБЕЖДАТЬ !!!
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Вомбат
1536609021
Нет, Черчесов. Если бы команда так же играла с Аргентиной, соперник позволил бы нам выиграть. А с Францией наши играли еще хуже, чем с Аргентиной, а именно ровно так же как с Бразилией. Главное это скорости, в том числе пермещения мяча. Сегодня наши командные скорости были даже выше, чем в перовм тайме с Турцией - примерно такие же как с Хорватией, Египтом, и с саудитами после выхода Черышева. И не надо ля-ля что французы в том товарняке не позволили бы нам таких скоростей. Ведь именно это удручало тогда - то, что французы играли быстрее нас.
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tushkanlz
1536624071
Не бывает хорошей игры без результата."Повезло" и "не везёт" - бывает..А за работу - СПАСИБО!!! Радуете нас всех! и Удачи всем нам!
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