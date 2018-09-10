Ионов: «Надеюсь, лучшие моменты у сборной России еще впереди»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился мнением о победе над Чехией (5:1) в товарищеском матче.

«Хороший настрой на игру был, вышли сконцентрированными с первых минут. Поэтому все получалось. Выполняли установку. Приятно было играть дома в Ростове-на-Дону. Я уже говорил, что здесь хорошо болеют. Замечательная поддержка, атмосфера.

Надеюсь, лучшие моменты у сборной еще впереди. Будем готовиться. Приятно забить первые мячи, их я посвящаю супруге и сыну», – сказал Ионов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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