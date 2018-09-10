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    Ионов: «Надеюсь, лучшие моменты у сборной России еще впереди»

    Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился мнением о победе над Чехией (5:1) в товарищеском матче.

    «Хороший настрой на игру был, вышли сконцентрированными с первых минут. Поэтому все получалось. Выполняли установку. Приятно было играть дома в Ростове-на-Дону. Я уже говорил, что здесь хорошо болеют. Замечательная поддержка, атмосфера.

    Надеюсь, лучшие моменты у сборной еще впереди. Будем готовиться. Приятно забить первые мячи, их я посвящаю супруге и сыну», – сказал Ионов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2018 21:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 сентября 2018, 21:55

      Браво Леха, порадовал двумя голами !!!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 сентября 2018, 21:26

      Если пьянь не будут в состав ставить - то да, лучшие моменты у сборной впереди.

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