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  • Ионов в матче России с Чехией оформил дубль и сделал счет разгромным

Ионов в матче России с Чехией оформил дубль и сделал счет разгромным

10 сентября 2018, 19:30
17

Сборная России в Ростове-на-Дону проводит товарищеский матч с Чехией.

Хозяева открыли счет на восьмой минуте. Гол забил Алексей Ионов.

На 24-й минуте россияне удвоили преимущество благодаря мячу Антона Заболотного.

За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

1:0 – Ионов, 8

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2:0 – Заболотный, 24

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

3:0 – Ионов, 29 (с пенальти)

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Чехия
Комментарии (17)
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slavа0508
1536596410
Полный стадион.....и это товарняк...респект Ростову...
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m40
1536596803
То ли чехи совсем никакие, то ли наши так сильны...
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slavа0508
1536597182
Триииииииииии -----ноооооль ....вот так да.....радует и игра и атмосфера на стадионе....пока всё оккк
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лёха ёжик
1536597415
там чехи деревянные
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Kulima
1536598353
Это ничего не меняет, всё равно они два бездаря)
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alex1951
1536599528
Фантомас разбушевался.... ,,Озверин,, сработал.)))
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alp
1536602267
ионов настолько мерзкий, что даже голы его выглядят мерзко....
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Zenmaster
1536603228
Вся команда -- МОЛОДЦЫ !!!
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zigbert
1536604949
Ионова надо отметить . Старался как никогда и дубль сделал.
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TY13R
1536613650
да... чехи что-то совсем слабенькие...
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