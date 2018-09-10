Ионов в матче России с Чехией оформил дубль и сделал счет разгромным

Сборная России в Ростове-на-Дону проводит товарищеский матч с Чехией.
Хозяева открыли счет на восьмой минуте. Гол забил Алексей Ионов.
На 24-й минуте россияне удвоили преимущество благодаря мячу Антона Заболотного.
За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».
1:0 – Ионов, 8
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2:0 – Заболотный, 24
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3:0 – Ионов, 29 (с пенальти)
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Источник: Бомбардир.ру