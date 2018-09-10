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    Ионов в матче России с Чехией оформил дубль и сделал счет разгромным

    Сборная России в Ростове-на-Дону проводит товарищеский матч с Чехией.

    Хозяева открыли счет на восьмой минуте. Гол забил Алексей Ионов.

    На 24-й минуте россияне удвоили преимущество благодаря мячу Антона Заболотного.

    За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    1:0 – Ионов, 8

    2:0 – Заболотный, 24

    3:0 – Ионов, 29 (с пенальти)

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2018 19:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +169

      TY13R 11 сентября 2018, 00:07

      да... чехи что-то совсем слабенькие...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 21:42

      Ионова надо отметить . Старался как никогда и дубль сделал.

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 сентября 2018, 21:13

      Вся команда -- МОЛОДЦЫ !!!

      1
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      Рейтинг: +11241

      alp 10 сентября 2018, 20:57

      ионов настолько мерзкий, что даже голы его выглядят мерзко....

      0
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > alp 10 сентября 2018, 21:17

      + за объективность!

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 10 сентября 2018, 20:53

      Самое печальное, что Ростову придется попрощаться с Лёхой Ионовым((((
      Его по любому заберут (повторяюсь - Заберут) - главный скупщик - Зенит или Спартак(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +11241

      alp > geroin161 10 сентября 2018, 20:58

      в Зените это говно не нужно. даже если возьмут его, то это будет похлеще свинововы

      1
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      ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 > alp 10 сентября 2018, 21:00

      Но почему то именно Зенит скупил весь костяк Ростова. Оставив клуб без игроков

      1
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 10 сентября 2018, 20:12

      Фантомас разбушевался....
      ,,Озверин,, сработал.)))

      3
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 10 сентября 2018, 19:52

      Это ничего не меняет, всё равно они два бездаря)

      2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 10 сентября 2018, 19:52

      он же спился совсем

      -1
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > Etiainen 10 сентября 2018, 20:09

      кто?

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 10 сентября 2018, 19:45

      Это же товарищеский матч

      1
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 10 сентября 2018, 19:36

      там чехи деревянные

      2
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