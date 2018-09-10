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    Гебре Селасси: «Жаль, что Дзюба не сыграет. Было бы интересно посоперничать с ним»

    Защитник сборной Чехии Теодор Гебре Селасси поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной России.

    «Мы просматривали последний матч сборной России против Турции. Понимаем, что нас ждет очень тяжелый матч с серьезным соперником. Для нас это будет важная игра, крайне важно реабилитироваться за недавнее поражение от Украины в Лиге наций.

    Исходя из того, что мы видели в последнем матче сборной России, она придерживается командной игры. Конечно, очень выделяется Артем Дзюба. Этого игрока нельзя оставлять одного, за ним постоянно нужно присматривать.

    Жаль, что он не сыграет – было бы интересно посоперничать с ним. Тем не менее нам точно будет непросто», – считает защитник.

    Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    10.09.2018 10:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 10 сентября 2018, 12:36

      Слышь, баклажан, у вас в Эфиопии все такие умные?

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