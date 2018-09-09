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    Семак – о форме Маркизио: «Ему нужно время. Он сразу попал с корабля на бал»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Кайратом» (1:0) оценил форму новичка команды Клаудио Маркизио.

    – В какой сейчас форме Маркизио?

    – Ему нужно время, чтобы набрать игровую форму. Сколько для этого понадобится времени зависит от индивидуальных особенностей его организма, которые мы знаем не до конца. Мы понимаем, что ему нужно набрать форму: все-таки Маркизио прилетел только вчера, сразу попал с корабля на бал.

    Предоставили ему игровое время, чтобы он почувствовал атмосферу. Рады, что он дебютировал, даже проведя не так много времени на поле. Посмотрим, как он быстро наберет форму, чтобы влиться в команду и помогать в каждом матче.

    40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.09.2018 21:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 10 сентября 2018, 05:34

      С корабля да, но на какой бал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 10 сентября 2018, 05:06

      Годик на адаптацию.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 10 сентября 2018, 00:17

      По сравнению с Серией А , РПЛ не бал, а скорее сельская дискотека.

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