Семак – о форме Маркизио: «Ему нужно время. Он сразу попал с корабля на бал»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Кайратом» (1:0) оценил форму новичка команды Клаудио Маркизио.

– В какой сейчас форме Маркизио?

– Ему нужно время, чтобы набрать игровую форму. Сколько для этого понадобится времени зависит от индивидуальных особенностей его организма, которые мы знаем не до конца. Мы понимаем, что ему нужно набрать форму: все-таки Маркизио прилетел только вчера, сразу попал с корабля на бал.

Предоставили ему игровое время, чтобы он почувствовал атмосферу. Рады, что он дебютировал, даже проведя не так много времени на поле. Посмотрим, как он быстро наберет форму, чтобы влиться в команду и помогать в каждом матче.

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