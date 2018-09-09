Главный тренер «Кайрата»: «То, как Аршавина встретили трибуны, – самое красивое, что есть в футболе»

Главный тренер «Кайрата» Карлос Алос после товарищеского матча против «Зенита» (0:1) прокомментировал игру полузащитника Андрея Аршавина.

– Это очень важный матч для нас, чтобы получить игровой тонус после паузы. Приятно побывать на таком стадионе и сыграть против такой команды. Мы знали, что у обоих клубов есть игроки, уехавшие в расположение сборных, но и мы, и «Зенит» смогли дать время футболистам, которые получали его не так часто. Рады, что Аршавин смог вернуться домой. То, как его встретили трибуны, – самое красивое, что есть в футболе.

– В чемпионате Казахстана Аршавин часто выходит на замену, а сегодня отыграл матч целиком. Почему так решили?

– Не совсем согласен: он сыграл много матчей, начиная с первых минут. В заключительной игре он действительно вышел на замену, но обычно он является тем футболистом, которого мы очень часто используем. Конечно, из-за возраста и кондиций его нужно беречь, поскольку нам нужна его свежесть. Но его производительность очень высока: он лучший ассистент в чемпионате Казахстана, 8-9 мячей он уже забил. У него огромный опыт за плечами, он много помогает нам в вещах, которые сложно увидеть невооруженным взглядом. Он прекрасно понимает футбол, Аршавин полезен и на поле, и за его пределами.

Аршавин – экс-игрок «Зенита». За петербургский клуб футболист выступал с 2000 по 2008 и с 2012 по 2015 годы.

Болельщики «Зенита» во время матча с «Кайратом» скандировали в честь Аршавина