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    Главный тренер «Кайрата»: «То, как Аршавина встретили трибуны, – самое красивое, что есть в футболе»

    Главный тренер «Кайрата» Карлос Алос после товарищеского матча против «Зенита» (0:1) прокомментировал игру полузащитника Андрея Аршавина.

    – Это очень важный матч для нас, чтобы получить игровой тонус после паузы. Приятно побывать на таком стадионе и сыграть против такой команды. Мы знали, что у обоих клубов есть игроки, уехавшие в расположение сборных, но и мы, и «Зенит» смогли дать время футболистам, которые получали его не так часто. Рады, что Аршавин смог вернуться домой. То, как его встретили трибуны, – самое красивое, что есть в футболе.

    – В чемпионате Казахстана Аршавин часто выходит на замену, а сегодня отыграл матч целиком. Почему так решили?

    – Не совсем согласен: он сыграл много матчей, начиная с первых минут. В заключительной игре он действительно вышел на замену, но обычно он является тем футболистом, которого мы очень часто используем. Конечно, из-за возраста и кондиций его нужно беречь, поскольку нам нужна его свежесть. Но его производительность очень высока: он лучший ассистент в чемпионате Казахстана, 8-9 мячей он уже забил. У него огромный опыт за плечами, он много помогает нам в вещах, которые сложно увидеть невооруженным взглядом. Он прекрасно понимает футбол, Аршавин полезен и на поле, и за его пределами.

    Аршавин – экс-игрок «Зенита». За петербургский клуб футболист выступал с 2000 по 2008 и с 2012 по 2015 годы.

    Болельщики «Зенита» во время матча с «Кайратом» скандировали в честь Аршавина

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.09.2018 20:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 09:51

      Многие игроки заканчивают играть в его возрасте. Андрей же продолжает играть ,показывая техничный футбол.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 10 сентября 2018, 05:30

      Андрей долгое время был кумиром для огромного количества болельщиков не смотря на их клубные предпочтения.Жаль что у него не задалось в России после того как он вернулся из Арсенала.Талантливый и яркий игрок.Такой мог бы и сборной пользу принести...добавить креативного мышления.

      2
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 23:04

      Да, Аршавин это бренд.

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