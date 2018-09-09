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    Болельщики «Зенита» во время матча с «Кайратом» скандировали в честь Аршавина

    Болельщики «Зенита» во время товарищеского матча с «Кайратом» скандировали имя полузащитника гостей Андрея Аршавина.

    Аршавин – экс-игрок «Зенита». За петербургский клуб футболист выступал с 2000 по 2008 и с 2012 по 2015 годы.

    За это время он трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Twitter

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    09.09.2018 19:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 9 сентября 2018, 19:56

      Молодцы! Приятно было смотреть эту игру. Андрей, на новом стадионе, против Зенита, но трибуны поддерживали его и, похоже, ждали чтоб Андрей забил.... Шава решил по своему... в ворота Зенита он забивать не будет!

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