Болельщики «Зенита» во время матча с «Кайратом» скандировали в честь Аршавина

Болельщики «Зенита» во время товарищеского матча с «Кайратом» скандировали имя полузащитника гостей Андрея Аршавина.

Аршавин – экс-игрок «Зенита». За петербургский клуб футболист выступал с 2000 по 2008 и с 2012 по 2015 годы.

За это время он трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.