Болельщики «Зенита» во время матча с «Кайратом» скандировали в честь Аршавина

Молодцы! Приятно было смотреть эту игру. Андрей, на новом стадионе, против Зенита, но трибуны поддерживали его и, похоже, ждали чтоб Андрей забил.... Шава решил по своему... в ворота Зенита он забивать не будет!
Болельщики «Зенита» во время товарищеского матча с «Кайратом» скандировали имя полузащитника гостей Андрея Аршавина.
Аршавин – экс-игрок «Зенита». За петербургский клуб футболист выступал с 2000 по 2008 и с 2012 по 2015 годы.
За это время он трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
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— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 9 сентября 2018 г.