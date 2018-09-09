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    Сакки: «У Балотелли нет страсти и игрового интеллекта»

    Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки недоволен игрой полузащитника команды Марио Балотелли. Специалист считает, что представителю «Ниццы» не хватает интеллекта.

    «В футболе важны идеи. Интеллект даже важнее скорости работы ног. Его-то у Марио и недостает, равно как и страсти и профессионализма. Порой Балотелли просто бродит по полю», – сказал Сакки Deejay Radio.

    Высшее достижение в карьере Балотелли – победа в Лиге чемпионов с «Интером».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2018 09:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 14 сентября 2018, 23:43

      Да уж , немного туповат Баллотелли ! это же надо устроить пожар в ванне ?!

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 17:17

      Вот уж кому а Сакки надо бы помолчать. Впервые за долгие годы сборная под его руководством не сумела пробиться на ЧМ по футболу.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 сентября 2018, 09:22

      Жёстко прошёлся Сакки по Марио. Манчини наверняка ответит, ведь он стал приглашать его в сборную и ставить в основу. А что касается игрового интеллекта, я его давний сторонник и почитатель во многих игровых видах спорта. С этим всегда были проблемы, такие игроки были наперечёт. Больше бегунков с ударом или дриблингом в футболе, с точным броском в баскете, с сильным броском в прыжке или с опоры в гандболе и т.д. Но кто чем богат и одарён в спортивном плане, тот то и демонстрирует.

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