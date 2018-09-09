Сакки: «У Балотелли нет страсти и игрового интеллекта»

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки недоволен игрой полузащитника команды Марио Балотелли. Специалист считает, что представителю «Ниццы» не хватает интеллекта.

«В футболе важны идеи. Интеллект даже важнее скорости работы ног. Его-то у Марио и недостает, равно как и страсти и профессионализма. Порой Балотелли просто бродит по полю», – сказал Сакки Deejay Radio.

Высшее достижение в карьере Балотелли – победа в Лиге чемпионов с «Интером».