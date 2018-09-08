Радимов: «Весь мир смотрит на Радима: проиграет «Зенит-2» – начнется ядерная война»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оставил пост в социальной сети по итогам первого матча после возвращения в команду. Зенитовцы сыграли вничью с «Химками» (2:2).

«Страх был сперва, не без этого. Да и тяжеловато на тренерскую скамейку после годового перерыва. Так еще и весь мир смотрит на Радима: проиграет «Зенит-2» – ядерная война начнется.

Плюс, за спиной, – тренерский штаб дубля, помощь Анвера Конеева – по стандартам, Кости Лобова – с разминкой… Костя Зырянов святой воды прислал – на тренировке быть не получилось.

Друзья, близкие и болельщики «Зенита-2» – на трибунах. Тылы прикрыты! Что касается игроков – молодцы же! Волю в кулак – и отыгрались, 2:2! Значит, есть у них будущее, мужички!» – написал тренер.

«Зенит-2» идет на предпоследнем месте ФНЛ.