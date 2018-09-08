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    Радимов: «Весь мир смотрит на Радима: проиграет «Зенит-2» – начнется ядерная война»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оставил пост в социальной сети по итогам первого матча после возвращения в команду. Зенитовцы сыграли вничью с «Химками» (2:2).

    «Страх был сперва, не без этого. Да и тяжеловато на тренерскую скамейку после годового перерыва. Так еще и весь мир смотрит на Радима: проиграет «Зенит-2» – ядерная война начнется.

    Плюс, за спиной, – тренерский штаб дубля, помощь Анвера Конеева – по стандартам, Кости Лобова – с разминкой… Костя Зырянов святой воды прислал – на тренировке быть не получилось.

    Друзья, близкие и болельщики «Зенита-2» – на трибунах. Тылы прикрыты! Что касается игроков – молодцы же! Волю в кулак – и отыгрались, 2:2! Значит, есть у них будущее, мужички!» – написал тренер.

    «Зенит-2» идет на предпоследнем месте ФНЛ.

    Источник: Instagram

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    08.09.2018 21:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 9 сентября 2018, 07:54

      Весь мир - это как?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 9 сентября 2018, 00:01

      Совсем плох старик Буланов....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 сентября 2018, 22:40

      Самомнение зашкаливает...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 8 сентября 2018, 22:37

      да всем плевать на бомми-2 и на тебя, легионеросчетовод курносый.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > rammax fcsm 9 сентября 2018, 01:05

      Но новость зашел, прочитал))) клоун))) к тому же с манией говорить за всех)) странный тип ты))

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