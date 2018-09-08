Черышев: «Во втором тайме против Турции мы больше играли на удержание счета»

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал исход матча первого тура Лиги В Лиги наций против турков (2:1). Хавбек забил первый гол нашей команды.

«Сегодня мы показали, особенно в первом тайме, хороший футбол. У нас было много моментов забить, но не получилось.

Собрались во втором тайме, забили гол и потом больше играли на удержание счета. Думаю, что мы сегодня заслуженно победили», – сказал Черышев.

Следующий матч наша команда проведет 10 сентября против чехов.

Главные выводы по матчу Турция – Россия