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    Черышев: «Во втором тайме против Турции мы больше играли на удержание счета»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал исход матча первого тура Лиги В Лиги наций против турков (2:1). Хавбек забил первый гол нашей команды.

    «Сегодня мы показали, особенно в первом тайме, хороший футбол. У нас было много моментов забить, но не получилось.

    Собрались во втором тайме, забили гол и потом больше играли на удержание счета. Думаю, что мы сегодня заслуженно победили», – сказал Черышев.

    Следующий матч наша команда проведет 10 сентября против чехов.

    Главные выводы по матчу Турция – Россия

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2018 07:09
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