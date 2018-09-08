Луческу – о Луневе: «Отличный пацан»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после матча 1-го тура Лиги наций против России (1:2) отметил игру вратаря соперника Андрея Лунева.

«Мы в процессе строительства новой команды, это очень трудная работа, которая требует времени. Россия проделала очень качественную работу, перебегала нас в первом тайме. Мы в свою очередь провели хороший второй тайм, но нам не хватило совсем немного, чтобы забить второй мяч.

У России – очень хороший вратарь, отличный пацан, знаю его по «Зениту». В одном из эпизодов он предотвратил наш второй гол. Вообще у нас было два-три хороших шанса сравнять счет. Так проигрывать – не стыдно», – сказал Луческу.

Главные выводы по матчу Турция – Россия