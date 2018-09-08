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    Луческу – о Луневе: «Отличный пацан»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после матча 1-го тура Лиги наций против России (1:2) отметил игру вратаря соперника Андрея Лунева.

    «Мы в процессе строительства новой команды, это очень трудная работа, которая требует времени. Россия проделала очень качественную работу, перебегала нас в первом тайме. Мы в свою очередь провели хороший второй тайм, но нам не хватило совсем немного, чтобы забить второй мяч.

    У России – очень хороший вратарь, отличный пацан, знаю его по «Зениту». В одном из эпизодов он предотвратил наш второй гол. Вообще у нас было два-три хороших шанса сравнять счет. Так проигрывать – не стыдно», – сказал Луческу.

    Главные выводы по матчу Турция – Россия

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.09.2018 01:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2018, 09:04

      вчера три момента взял! а то бы не видать нам победы,короче турецкий гамбит

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 сентября 2018, 08:09

      сам же его и нашёл

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 сентября 2018, 06:17

      Жаль, но в основе рукозадая лошадкА.)))
      - спасающая по большим праздникам, да и то по фарту --капытом.

      -2
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 8 сентября 2018, 05:55

      Луческу – о Луневе: "Убил бы без сожаления")))

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Chaborz.1990 8 сентября 2018, 09:22

      Ты недавно не натыкался случайно на блог чувака ?
      А то есть тут один, хню пишет как и ты.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 8 сентября 2018, 03:40

      хороший отзыв

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 8 сентября 2018, 01:51

      Самим нравится этот пацан.

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