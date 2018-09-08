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Луческу – о Луневе: «Отличный пацан»

8 сентября 2018, 01:45
7

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после матча 1-го тура Лиги наций против России (1:2) отметил игру вратаря соперника Андрея Лунева.

«Мы в процессе строительства новой команды, это очень трудная работа, которая требует времени. Россия проделала очень качественную работу, перебегала нас в первом тайме. Мы в свою очередь провели хороший второй тайм, но нам не хватило совсем немного, чтобы забить второй мяч.

У России – очень хороший вратарь, отличный пацан, знаю его по «Зениту». В одном из эпизодов он предотвратил наш второй гол. Вообще у нас было два-три хороших шанса сравнять счет. Так проигрывать – не стыдно», – сказал Луческу.

Главные выводы по матчу Турция – Россия

Источник: «Матч ТВ»
Турция Россия Лунев Андрей Луческу Мирча
Комментарии (7)
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VSt
1536360671
Самим нравится этот пацан.
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sprint5
1536367255
хороший отзыв
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Chaborz.1990
1536375302
Луческу – о Луневе: "Убил бы без сожаления")))
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Боцман59rus
1536376634
Жаль, но в основе рукозадая лошадкА.))) - спасающая по большим праздникам, да и то по фарту --капытом.
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СОКОЛ САРАТОВ
1536383360
сам же его и нашёл
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Garrincha58
1536386683
вчера три момента взял! а то бы не видать нам победы,короче турецкий гамбит
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