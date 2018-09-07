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    Коноплянка: «Всегда приятно забивать, но когда забил Зинченко, то обрадовался в три раза сильнее»

    Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об усталости в победном матче Лиги наций против Чехии.

    «Мою игру должны комментировать эксперты и журналисты. Я не видел, как мы сыграли. Добыли три важных очка на выезде. Всегда приятно забивать, ощущения непередаваемые, но когда забил Зинченко, то обрадовался в три раза сильнее.

    В первом тайме очень здорово играли. Яремчук должен был забивать, он хорошо сыграл. Уезжаем домой с высоко поднятой головой.

    Во втором тайме подустали, 90 минут я бы не вытянул. Сам не просил замену, но через несколько минут попросил бы. У нас есть игроки, которые могут заменить, с этим нет проблем. Замены пошли на благо команды.

    Остались ли силы на Словакию? Это будет понятно через несколько дней», – сказал Коноплянка.

    Матч первого тура Лиги наций в группе В Чехия – Украина завершился со счетом 1:2.

    Источник: ua.tribuna

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    07.09.2018 07:17
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