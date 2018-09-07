Коноплянка: «Всегда приятно забивать, но когда забил Зинченко, то обрадовался в три раза сильнее»

Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об усталости в победном матче Лиги наций против Чехии.

«Мою игру должны комментировать эксперты и журналисты. Я не видел, как мы сыграли. Добыли три важных очка на выезде. Всегда приятно забивать, ощущения непередаваемые, но когда забил Зинченко, то обрадовался в три раза сильнее.

В первом тайме очень здорово играли. Яремчук должен был забивать, он хорошо сыграл. Уезжаем домой с высоко поднятой головой.

Во втором тайме подустали, 90 минут я бы не вытянул. Сам не просил замену, но через несколько минут попросил бы. У нас есть игроки, которые могут заменить, с этим нет проблем. Замены пошли на благо команды.

Остались ли силы на Словакию? Это будет понятно через несколько дней», – сказал Коноплянка.

Матч первого тура Лиги наций в группе В Чехия – Украина завершился со счетом 1:2.