Экс-нападающий сборной Италии Освальдо рассказал, почему завершил карьеру в 30 лет

Бывший нападающий «Ромы», «Ювентуса» и сборной Италии Пабло Освальдо рассказал о причинах ухода из футбола.

32-летний игрок завершил карьеру в 2016 году, чтобы стать музыкантом.

«Мне было 30 лет, когда я ушел из футбола. Люди просто не понимают этого. Знаете, они смотрят на меня как: «Ты сумасшедший? У тебя было все. Ты играл в нескольких лучших командах мира, и ты решили просто уйти, чтобы сделать это? Ты сумасшедший». Люди не понимают, но музыка – моя страсть.

В футболе слишком много правил. И я плохо разбираюсь в них. Мне нравится быть свободным. Я горжусь своей карьерой, и я обязан всем футболу. Но в футболе вы должны жить ненастоящей жизнью. У вас есть цена, стоимость. Это безумие. Если вы хороший игрок, вы стоите 50 миллионов. Если нет, вы не стоите ничего.

Единственное, что вас интересует, – это Освальдо как футболист. Мне это не понравилось. Я чувствительный человек. Я был уставшим и сходил с ума. И вместо этого я решил жить жизнью музыканта.

Я покинул футбол, и я больше не чувствую себя тяжело. Я ощущаю себя свободно и расслабленно. Сейчас я так счастлив», – сказал Освальдо.