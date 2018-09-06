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  • Экс-нападающий сборной Италии Освальдо рассказал, почему завершил карьеру в 30 лет

Экс-нападающий сборной Италии Освальдо рассказал, почему завершил карьеру в 30 лет

6 сентября 2018, 15:21
7

Бывший нападающий «Ромы», «Ювентуса» и сборной Италии Пабло Освальдо рассказал о причинах ухода из футбола.

32-летний игрок завершил карьеру в 2016 году, чтобы стать музыкантом.

«Мне было 30 лет, когда я ушел из футбола. Люди просто не понимают этого. Знаете, они смотрят на меня как: «Ты сумасшедший? У тебя было все. Ты играл в нескольких лучших командах мира, и ты решили просто уйти, чтобы сделать это? Ты сумасшедший». Люди не понимают, но музыка – моя страсть.

В футболе слишком много правил. И я плохо разбираюсь в них. Мне нравится быть свободным. Я горжусь своей карьерой, и я обязан всем футболу. Но в футболе вы должны жить ненастоящей жизнью. У вас есть цена, стоимость. Это безумие. Если вы хороший игрок, вы стоите 50 миллионов. Если нет, вы не стоите ничего.

Единственное, что вас интересует, – это Освальдо как футболист. Мне это не понравилось. Я чувствительный человек. Я был уставшим и сходил с ума. И вместо этого я решил жить жизнью музыканта.

Я покинул футбол, и я больше не чувствую себя тяжело. Я ощущаю себя свободно и расслабленно. Сейчас я так счастлив», – сказал Освальдо.

Источник: Football Italia
Италия Освальдо Пабло
Комментарии (7)
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hevbn 28
1536237950
Я помню Освальдо по игре за Эспаньол в Испании и в Италии конечно , хорошим был игроком между прочим, даже вызывался в сборную Италии , если вдуматься то пока в футболе есть такие игроки как он футбол будет жить , я имею в виду что по таланту он был игроком уровня Игуаина , но именно из-за того что футбол ему был с определенного возраста не очень интересен он не смог реализовать свой талант полностью . По моему этот пример лишний раз доказывает что в футбол не возможно играть только ради денег, вернее можно ,но уж точно не на самом высоком уровне . Желаю удачи Освальдо в музыке и вообще в жизни.
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olegbrankov
1536239446
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/presdoma
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toxa 187
1536241551
Ну а что, денег заработал, можно и музыкантом стать))
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zigbert
1536245545
Футбол видимо не был его призванием.
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Chesn0k
1536247318
вот если бы решил стать шахтёром, а не музыкантом...)
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Обер-КанцлерЪ
1536262177
Мужик похоже просто спятил от напряжения. Хорошо что не стал депутатом или гаишником, всё остальное можно понять!
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ItalianFootball
1536308005
Фото в профиле четко характеризует его слова.
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