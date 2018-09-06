Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-нападающий сборной Италии Освальдо рассказал, почему завершил карьеру в 30 лет

    Бывший нападающий «Ромы», «Ювентуса» и сборной Италии Пабло Освальдо рассказал о причинах ухода из футбола.

    32-летний игрок завершил карьеру в 2016 году, чтобы стать музыкантом.

    «Мне было 30 лет, когда я ушел из футбола. Люди просто не понимают этого. Знаете, они смотрят на меня как: «Ты сумасшедший? У тебя было все. Ты играл в нескольких лучших командах мира, и ты решили просто уйти, чтобы сделать это? Ты сумасшедший». Люди не понимают, но музыка – моя страсть.

    В футболе слишком много правил. И я плохо разбираюсь в них. Мне нравится быть свободным. Я горжусь своей карьерой, и я обязан всем футболу. Но в футболе вы должны жить ненастоящей жизнью. У вас есть цена, стоимость. Это безумие. Если вы хороший игрок, вы стоите 50 миллионов. Если нет, вы не стоите ничего.

    Единственное, что вас интересует, – это Освальдо как футболист. Мне это не понравилось. Я чувствительный человек. Я был уставшим и сходил с ума. И вместо этого я решил жить жизнью музыканта.

    Я покинул футбол, и я больше не чувствую себя тяжело. Я ощущаю себя свободно и расслабленно. Сейчас я так счастлив», – сказал Освальдо.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2018 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 сентября 2018, 11:13

      Фото в профиле четко характеризует его слова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 сентября 2018, 22:29

      Мужик похоже просто спятил от напряжения.
      Хорошо что не стал депутатом или гаишником, всё остальное можно понять!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 сентября 2018, 18:21

      вот если бы решил стать шахтёром, а не музыкантом...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 17:52

      Футбол видимо не был его призванием.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      toxa 187 6 сентября 2018, 16:45

      Ну а что, денег заработал, можно и музыкантом стать))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:10

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/presdoma

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 сентября 2018, 15:45

      Я помню Освальдо по игре за Эспаньол в Испании и в Италии конечно , хорошим был игроком между прочим, даже вызывался в сборную Италии , если вдуматься то пока в футболе есть такие игроки как он футбол будет жить , я имею в виду что по таланту он был игроком уровня Игуаина , но именно из-за того что футбол ему был с определенного возраста не очень интересен он не смог реализовать свой талант полностью . По моему этот пример лишний раз доказывает что в футбол не возможно играть только ради денег, вернее можно ,но уж точно не на самом высоком уровне . Желаю удачи Освальдо в музыке и вообще в жизни.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11