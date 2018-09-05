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    Официально: Пилипчук станет помощником Рахимова в «Ахмате»

    Роман Пилипчук, бывший помощник главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, станет ассистентом Рашида Рахимова в «Ахмате». Об этом рассказал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

    «Когда Ледяхов подал в отставку, стали искать варианты, клуб же не может без тренера существовать. Быстро договорились с Рахимовым нашли взаимопонимание по всем вопросам.

    Представим его игрокам 7 сентября, когда команда вернется с выходных. Цель одна — достойное выступление команды. Помощником Рашида Рахимова будет Роман Пилипчук», – сказал Айдамиров.

    Рахимов – главный тренер «Ахмата»

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2018 21:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 23:21

      Каким ветром в Ахмат занесло Пилипчука?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 сентября 2018, 22:39

      Оба квалифицированных специалиста и могут поставить игру команде.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 5 сентября 2018, 21:56

      Ушел из Спартака, чтобы стать помощником в Ахмате? Ошеломляющий прогресс! )

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > klifS 5 сентября 2018, 22:29

      тоже предполагал конфликт с Каррерой. Но что там на самом деле, мы не узнаем. )

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > oyabun 7 сентября 2018, 10:01

      Это хорошо!!! Дух Спартака переселится в Ахмат... А в общем Ахмат играет так же как Спартак но немного медленнее...

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 сентября 2018, 21:52

      не знаю его но всеравно удачи!!!!!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 сентября 2018, 21:48

      Сильная связка выйдет на выходе.

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