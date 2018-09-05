Официально: Пилипчук станет помощником Рахимова в «Ахмате»

Роман Пилипчук, бывший помощник главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, станет ассистентом Рашида Рахимова в «Ахмате». Об этом рассказал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

«Когда Ледяхов подал в отставку, стали искать варианты, клуб же не может без тренера существовать. Быстро договорились с Рахимовым нашли взаимопонимание по всем вопросам.

Представим его игрокам 7 сентября, когда команда вернется с выходных. Цель одна — достойное выступление команды. Помощником Рашида Рахимова будет Роман Пилипчук», – сказал Айдамиров.

Рахимов – главный тренер «Ахмата»