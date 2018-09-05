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    Шевченко: «И в Лиге наций, и в отборе стоит одна и та же задача – попасть на чемпионат Европы»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о задачах, которые поставлены перед его командой в предстоящем цикле.

    «График непростой, практически нет времени для работы с игроками. Завтра команда уже улетает, полтора часа лететь, потом два часа на автобусе. Играем вечером, значит утром после матча уже отлетаем. Напряженный период, разговаривал об этом с игроками. Очень хорошо, что сезон только начался, игроки не уставшие.

    Задача стоит выйти из группы, чтобы в дальнейшем была возможность попасть на чемпионат Европы. И в Лиге наций, и в отборе на ЧЕ стоит одна и та же задача – попасть на чемпионат Европы. Лига Наций дает один из таких шансов», – сказал Шевченко.

    Сборная Украины сыграет в Лиге наций против Чехии на выезде в четверг, 6 сентября. Домашний матч со Словакией состоится 9 сентября.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    05.09.2018 06:40
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