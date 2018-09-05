Шевченко: «И в Лиге наций, и в отборе стоит одна и та же задача – попасть на чемпионат Европы»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о задачах, которые поставлены перед его командой в предстоящем цикле.

«График непростой, практически нет времени для работы с игроками. Завтра команда уже улетает, полтора часа лететь, потом два часа на автобусе. Играем вечером, значит утром после матча уже отлетаем. Напряженный период, разговаривал об этом с игроками. Очень хорошо, что сезон только начался, игроки не уставшие.

Задача стоит выйти из группы, чтобы в дальнейшем была возможность попасть на чемпионат Европы. И в Лиге наций, и в отборе на ЧЕ стоит одна и та же задача – попасть на чемпионат Европы. Лига Наций дает один из таких шансов», – сказал Шевченко.

Сборная Украины сыграет в Лиге наций против Чехии на выезде в четверг, 6 сентября. Домашний матч со Словакией состоится 9 сентября.