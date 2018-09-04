Радимов – о Маркизио: «Очень хорошее приобретение. «Зениту» нужно больше футболистов»

Бывший капитан и полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал трансфер итальянского хавбека Клаудио Маркизио в петербургский клуб очень хорошим приобретением.

«Футболист очень знатный и с большим опытом. В свете того, что Нобоа получил травму и выбыл на полгода это очень хорошее приобретение.

«Зенит» играет в трех турнирах, и ему нужно больше футболистов», – сказал Радимов.

Соглашение с итальянцем рассчитано на два сезона. Ранее Маркизио выступал за «Ювентус».