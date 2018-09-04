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    Радимов – о Маркизио: «Очень хорошее приобретение. «Зениту» нужно больше футболистов»

    Бывший капитан и полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал трансфер итальянского хавбека Клаудио Маркизио в петербургский клуб очень хорошим приобретением.

    «Футболист очень знатный и с большим опытом. В свете того, что Нобоа получил травму и выбыл на полгода это очень хорошее приобретение.

    «Зенит» играет в трех турнирах, и ему нужно больше футболистов», – сказал Радимов.

    Соглашение с итальянцем рассчитано на два сезона. Ранее Маркизио выступал за «Ювентус».

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2018 06:20
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 17:23

      Конечно футболист известный и должен подтвердить свой класс.

      3
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 сентября 2018, 14:56

      Сколько будет достаточно? 100? 200? 300?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 сентября 2018, 10:45

      Хорошее приобретенье -- опытный , состоявшийся игрок -- лучше чем подающих надежды !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 4 сентября 2018, 09:43

      Староват он, вообще то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2018, 09:09

      «Зениту» нужно больше футболистов, но прежде следует из старого болота воду спустить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 сентября 2018, 09:03

      за то в Спартаке больше всего легионеров и тоже не понятно зачем держать легов на скамейке,а играют молодые Рассказов и Ломовицкий и это даже здорово и с учетом лимита наши молодые выигрывают конкуренцию у них и тогда нах-рен этот лимит который не нужен вообще

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 сентября 2018, 07:42

      больше это сколько???????

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Полная Канистра 4 сентября 2018, 07:47

      Под завязку заявки ? ))) Конечно лучше меньше да лучше. " Лавочников" в "Зените" и так с избытком.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Полная Канистра 4 сентября 2018, 08:33

      Три турнира - три состава!
      Думаю, если бы не травма Нобоа - Маркизио не брали бы.

      5
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    • ...
      Рейтинг: -26

      gladkovkolya 4 сентября 2018, 07:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- https://cutt.ly/aecez

      -7
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 4 сентября 2018, 07:25

      Совсем недавно читал, что у Зенита на балансе 30 футболистов, и по-прежнему надо больше. Куда?

      1
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      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > komarinskiy 4 сентября 2018, 08:37

      нужно , произвести чистку ...и точечную покупку !

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 сентября 2018, 06:54

      Это в точку! Зениту надо больше футболистов, на каждый из трех турниров должно быть по команде и еще одна, на всякий случай, в резерве. Не царское это дело, уставать миллионерам на поле футбольном. Нет полной радости от получаемых "бабок".

      4
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      ...
      Рейтинг: +3959

      Kollljan > Т34 4 сентября 2018, 06:55

      Не нужно считать чужие бабки. Считай свои.

      5
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Kollljan 4 сентября 2018, 08:07

      Бабки как раз не чужие,,,,а государственные а я лично исправно плачу налоги как и многие другие жители нашей страны так что это наши деньги и мы их считаем естесвенно

      0
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > slavutiq70 4 сентября 2018, 09:38

      Твои налоги, как и налоги Газпрома в целом и Зенита в частности, идут на содержание бюджетников, МВД, Армиии и Госдумы, с их амбициями. И Газпром, а значит и Зенит, этих самых налогов, платит гораздо больше, чем кто либо. Так что засунь свой язык в попу и изучи тему, прежде чем рот открывать.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > mamba9090909 4 сентября 2018, 09:48

      Газпром гос компания....и не стоим им на Зенит миллиарды тратить когда в стране проблем выше крыши...и если у тебя туго с мозгами то и не пииизди о том чего твои мозги понять не могут

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > mamba9090909 4 сентября 2018, 09:52

      молоток по делу , а то по открывали рты

      2
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > slavutiq70 4 сентября 2018, 14:05

      Тебе же сказали, изучи тему сначала, кто платит налоги, сколько и куда эти налоги идут. Гос компания, частная компания......все платят налоги. А Газпром побольше всех. Газпром, госкомпания на 51%. Остальные 49%, куда относится Зенит, это акционерное общество. И не с твоими соплями соваться в дела акционеров. Куда они тратят СВОИ деньги, не твоей извилины дело. Кстати, на те деньги, которые Газпром вносит в бюджет страны, и ты живёшь и существуешь, клоун малолетний.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > mamba9090909 4 сентября 2018, 15:41

      Баран у тебя точно с головой не всё в порядке....и тему ты сам не сечёшь....не в одной стране мира более или менее развитой.....профессиональный футбольный клуб не содержится за счёт государства......у государства другие заботы пенсии.больницы...и другие проекты но не как не футбол....и если ты этого до сих пор не понял.....то просто болен на голову...иди и лечись но не как не коменты пиши...не позорь себя и свою семью быдло глупое

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > slavutiq70 4 сентября 2018, 16:19

      Я не знаю что с твоей головой, может там всё ушло вниз, но ты начал беспокоиться о своих налогах и я тебе объяснил, что Газпром платит в бюджет страны гораздо больше твоего. А если в твоей дебильной голове не укладывается, что государство владеет , по разным оценкам, лишь от 15 до 25% собственности страны, а остальное всё в частных руках. Ты пишешь, что ты житель СОЮЗА? Видимо и мозги твои остались там. Только Союза уже давно нет.

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