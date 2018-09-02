АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Кардиффом»

«Арсенал» обыграл «Кардифф» в матче четвертого тура АПЛ.

Лондонцы дважды вели в счете по ходу встречи, но каждый раз валлийская команда сравнивала счет. Тем не менее, на 81-й минуте «Арсеналу» удалось забить победный гол. Его автором стал нападающий Александр Лаказетт.

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

Кардифф – Арсенал – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Мустафи, 11; 1:1 – Камараса, 45+2; 1:2 – Обамеянг, 62; 2:2 – Уорд, 70; 2:3 – Лаказетт, 81.

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