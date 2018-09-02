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    АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Кардиффом»

    «Арсенал» обыграл «Кардифф» в матче четвертого тура АПЛ.

    Лондонцы дважды вели в счете по ходу встречи, но каждый раз валлийская команда сравнивала счет. Тем не менее, на 81-й минуте «Арсеналу» удалось забить победный гол. Его автором стал нападающий Александр Лаказетт.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    Кардифф – Арсенал – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мустафи, 11; 1:1 – Камараса, 45+2; 1:2 – Обамеянг, 62; 2:2 – Уорд, 70; 2:3 – Лаказетт, 81.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 17:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +421

      LMI 2 сентября 2018, 19:19

      Да ничего не вырвал. Просто напросто не решены старые проблемы - №1 защита, №2 реализация и командный дух. Как только начинают играть - все получается, но пока это весьма эпизодично все

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 сентября 2018, 18:35

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:00

      Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно.---- https://ubit.link/XJp8m

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 сентября 2018, 17:53

      Если всё будет идти тем же чередом, что и сейчас, то первыми в очереди тренерских отставок будут Эмери, Моуриньо, Пеллегрини и Бенитес. Абсолютно провальный старт сезона для всех четырёх.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 сентября 2018, 17:41

      Чех просто днище, повезло ему сегодня! Пропущенных мячей могло быть не 2, а штук 5 запросто! Человек-косяк просто.

      1
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      Рейтинг: +288

      фантоци 2 сентября 2018, 17:34

      Ужасная игра арсенала,с далеко не сильным соперником. С составом Эмери начудил

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      Рейтинг: +1307

      21082014 2 сентября 2018, 17:32

      веселый матч.матчи с участием канониров всегда приятно смотреть.нескучно и результативно.и это,наверное,главное.

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