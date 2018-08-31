«Зенит» начнет групповой этап Лиги Европы в Копенгагене, закончит – в Праге

Стал известен календарь «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы. Первый матч россияне проведут 20 сентября против «Копенгагена» в гостях.

Последний поединок команда с берегов Невы проведет 13 декабря против чешской «Славии». Встреча состоится в Праге.

1 тур, 20 сентября, 22:00 «Копенгаген» — «Зенит».

2 тур, 4 октября, 19:55 «Зенит» — «Славия».

3 тур, 25 октября, 19:55 «Зенит» — «Бордо».

4 тур, 8 ноября, 23:00 «Бордо» — «Зенит».

5 тур, 29 ноября, 20:55 «Зенит» — «Копенгаген».

6 тур, 13 декабря, 23:00 «Славия» — «Зенит».

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