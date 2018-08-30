Влашич: «ЦСКА будет «драться» с «Ромой» за второе место в группе»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Россияне сыграют с «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».

«Нам достались две команды высочайшего уровня. С «Викторией» нужно обязательно брать очки, но мы не сдадимся и в других матчах.

Я вижу наши шансы в том, чтобы «драться» с «Ромой» за второе место. Не могу сказать, что они очень велики, но у нас нет никакого страха! Наоборот, это огромное удовольствие – выступить на самом высоком уровне в компании этих трех команд», – сказал хорват.

Первый матч армейцы проведут 18 или 19 сентября.

«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов