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  • Влашич: «ЦСКА будет «драться» с «Ромой» за второе место в группе»

Влашич: «ЦСКА будет «драться» с «Ромой» за второе место в группе»

30 августа 2018, 22:04
8

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Россияне сыграют с «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».

«Нам достались две команды высочайшего уровня. С «Викторией» нужно обязательно брать очки, но мы не сдадимся и в других матчах.

Я вижу наши шансы в том, чтобы «драться» с «Ромой» за второе место. Не могу сказать, что они очень велики, но у нас нет никакого страха! Наоборот, это огромное удовольствие – выступить на самом высоком уровне в компании этих трех команд», – сказал хорват.

Первый матч армейцы проведут 18 или 19 сентября.

«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Рома Влашич Никола
Комментарии (8)
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Т34
1535656347
Кто такой Влашич, скажите ему, чтобы он не скромничал! Лучше "подеритесь" с Реалом за первое место в группе. Мы уже готовимся аплодировать.
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vick-north-west
1535657796
В 2014-м они уже подрались с "Ромой" на 2 матча без зрителей.
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prezent2017
1535658593
Гы, чем драться, шашками против танков?
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sobaka120982
1535659771
Смешно, у нас нет матерых игроков что бы сопоставить Реалу и Роме,больше скажу нам и с викторией биться не кем(((
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mutabor0992
1535661263
Голову подлечи...Рома вон в прошлом сезоне Барсе бока намяла...А он бороться собрался.А каким стилем вольным или классическим?
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Чикомас
1535710810
Ну а что он мог сказать? Раздвинем булки и будем ждать, группа не проходимая? Обязаны биться, обязаны драться...а там будем посмотреть..Да результат и с Реалом и Ромой предсказуем...Но лучше от таких получить чем от разных ПАОКов
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zigbert
1535721140
А почему бы и нет. Можно попробовать.
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