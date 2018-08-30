Яя Туре подпишет контракт с «Фулхэмом»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре продолжит карьеру в «Фулхэме».

Ранее агент 35-летнего футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что ивуариец вылетел в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта с одним из столичных клубов.

Сегодня представитель Туре сообщил, что будущий клуб игрока в августе провел матч с «Бернли». В первых трех турах АПЛ «Бернли» встречался с «Саутгемптоном», «Уотфордом» и «Фулхэмом». Только последний из них представляет Лондон.