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Яя Туре подпишет контракт с «Фулхэмом»

30 августа 2018, 15:13
9

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре продолжит карьеру в «Фулхэме».

Ранее агент 35-летнего футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что ивуариец вылетел в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта с одним из столичных клубов.

Сегодня представитель Туре сообщил, что будущий клуб игрока в августе провел матч с «Бернли». В первых трех турах АПЛ «Бернли» встречался с «Саутгемптоном», «Уотфордом» и «Фулхэмом». Только последний из них представляет Лондон.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Фулхэм Туре Яя Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
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Karpathian
1535631637
Удачи на даче:)
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isco2307
1535632285
не погано
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piligrim1986
1535633019
ахаха, во селюк Бендер)))))) ЯЯ перейдет в клуб из середины АПл, и это не Кристал и не ...еще кто-там))))) а сраный фулхем)))))))) бугага
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Cules2013
1535633668
А зачем он им нужен? Моё мнение, что Туре ещё где-то год-полтора назад мог уходить в МЛС.
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KOLBIS
1535634553
Чемпионшип?...Впендюрил Димон его все-таки...Похвально, умение продавать весь неликвид,огромный талант...Ну думаю много он с него не поимел...
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kolyaromashov
1535637103
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OfaZavr
1535642803
Фулхэм?? и он еще смел говорить что Вэст Хэм и Кристал Пэлас для ЯЯ слишком плохие варианты и он туда не пойдет?
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zigbert
1535711167
А что ему еще остается? Хорошо что Фулхэм.
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